صحتك تبدأ من رأسك

كل عمل ناجح ومتفوق وملهم يبدأ من التفكير، لذلك فإن العمل المبدع هو نتاج للتفكير والتقدير الذاتي.

كتبت الدكتورة كارولين ميس: «التقدير الذاتي قد يكون من الأسباب الرئيسة في تعاسة أو سعادة الإنسان لأنه يتعامل مع الشعور والأحاسيس وإذا كان الشخص متقبلاً نفسه ويقدر نفسه أم لا»، لذلك نجد أن التقدير الذاتي يمكن أن يرفع الإنسان إلى أعالي النجاح وربما يسقطه إلى الهاوية، لذلك فإن الأفكار الإيجابية يمكنها أن تساعدك على بناء الثقة بالنفس مما يؤدي إلى الفعل الإيجابي الذي يساعد الإنسان على التطور مهما كانت ظروفه وحياته وصعوبتها، وقد سئل مايكل جونسون الملاكم الأمريكي عن سبب تكراره في كل مقابلة جملة «أنا ملاكم رائع» فقال: «إن ذلك يعطيني الثقة بنفسي ويقوي عزيمتي ويجعل تركيزي على الفوز حتى ولو كانت هناك خسارة سأتعلم منها وأتدرب بطريقة أفضل حتى أفوز، فالأفكار خطيرة جداً وقد تكون هي السبب في الخسارة أو المكسب لأنها جذور الثقة بالنفس».



لذلك فإنني مؤمنة جداً بأن كل ما يتم تنفيذه في أرض الواقع إنما هو عبارة عن أفكار تتحول إلى خطط ثم يبدأ تنفيذها لتصبح على أرض الواقع. إن الفكرة لها قوة وتأثير على زرع الثقة بالنفس، لذلك إذا أردت فعلاً أن تكون لديك ثقتك وتقديرك لنفسك وذاتك عالية يجب أن تؤمن بأفكارك وتجعل تركيزك بشكل إيجابي لأن ذلك سوف يؤثر بشكل كبير على سلوكياتك.



المؤلف الدكتور إبراهيم الفقي يقول: «إنّ كل كلمة وكل فكرة، تعد طاقة روحية، تقوم بتنشيط قوى الحياة في داخلك، سواء كانت ذات طبيعة سلبية أو إيجابية»، وكما ترى الفكرة تحدد مصير الإنسان في كافة أركان حياته ويمكن أن يكون لها تأثير مباشر على زواجه وحياته العلمية والعملية والصحية، فلو أردت تغييراً في حياتك بشكل إيجابي عليك بتغيير أفكارك من الداخل، اجعلها تدعمك وتحمسك، يمكن للفكرة أن تعمل على تجاوز العقبات والإحباطات والمنغصات، بل يمكنها إدارة شؤون حياتك اليومية، لذلك توجه دوماً نحو التفكير بمنطقية وتوازن.. إن تلك الأفكار والخواطر لها تأثير كبير علينا، فهي تؤثر على مواقفنا الذهنية، وعلى حالتنا النفسية، وعلى تحفزنا واستعدادنا للعمل.