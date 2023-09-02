القبض على يوتيوبر شهيرة بتهمة إساءة معاملة أطفالها

قبضت السلطات الأمريكية على يوتيوبر شهيرة عُرفت بنصائحها التربوية للأهالي بتهمة إساءة معاملة أطفالها.

وكشف مسؤولون أن السيدة، التي تقيم في ولاية يوتا، وُضعت رهن التوقيف، إثر هروب ابنها الذي بدا هزيلاً بسبب الجوع بحثاً عن الطعام.

وكانت روبي فرانك قد اشتهرت بنصائحها التربوية للأهالي عبر قناتها التي كانت تضم أكثر من مليوني متابع على يوتيوب.

وقُبض عليها وشريكتها التجارية ومعاونتها جودي هيلدبراندت، بحسب بيان صادر عن إدارة السلامة العامة في إيفينز، وهي مدينة صغيرة جنوب غربي ولاية يوتا.

وكانت فرانك تدير قناة «8 باسنجرز»، التي لم تعد موجودة حالياً على «يوتيوب»، حيث تشاركت مع زوجها كيفن تجاربهما في تربية أطفالهما الستة، وأعطيا دروساً تربوية اتسمت بصرامة كبيرة لدرجة أن مشاهدين كثيرين اشتكوا منها.

وجاء في البيان الصادر عن إدارة الصحة في إيفينز أن أحد الأشخاص اتصل هاتفياً، الأربعاء، ليبلغ أن حدثاً «يبدو أنه هزيل ويعاني سوء التغذية»، قفز من نافذة منزله وجاء يتوسل للحصول على الطعام والماء.

وقال البيان إن الفتى كان مصاباً «بجروح مفتوحة مع شريط لاصق حول أطرافه».

ولفت شرطي إلى أن الصبي، الذي يبدو أنه يبلغ 12 عاماً، كان مصاباً بجروح عميقة نتيجة «تقييده بحبل»، وفق ما ذكرت صحيفة «سانت جورج نيوز» المحلية.

وأشار البيان إلى أنّ الصبي وطفلاً آخر عُثر عليه في منزل مجاور نُقلا بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعُثر، خلال عملية تفتيش لاحقة للمنزل، على أدلة «تتوافق مع العلامات الموجودة على الحدث».

وقال البيان إن الشرطة المحلية ومسؤولي خدمات الأسرة أخرجوا ما مجموعه أربعة أطفال قاصرين من حضانة والديهم.

وأفادت صحيفة «سانت جورج نيوز» أن المرأتين وُجهت إليهما اتهامات رسمية، أمس، في مقاطعة واشنطن. وتواجه كلاهما اتهامات بإساءة معاملة الأطفال.

ولم تكن هذه الحادثة أول مرة تتواجه فيها العائلة مع خدمات الطفل والأسرة.

ففي عام 2020، استُدعي مسؤولون إلى منزل فرانك بعدما قال أحد الأبناء على «يوتيوب» إنه أُجبر سبعة أشهر على النوم على كرسي من القماش عقاباً على مخالفة.

وبرَّر والداه للصحافيين هذا الإجراء بالقول إن الأمر أُخرج من سياقه.

وأثارت تلك الحادثة وغيرها انتقادات غاضبة عبر الإنترنت، أخذ أصحابها خصوصاً على عائلة فرانك أسلوبها القاسي والمتطرف في تربية الأطفال، بما يشمل منع الطعام كشكل من أشكال الحزم التربوي.

وذكرت صحيفة «سانت جورج نيوز» أن فرانك وهيلدبرانت محتجزتان من دون إمكان دفع كفالة في إصلاحية في مدينة هوريكان القريبة.

ولم يُحدَّد موعد للمحاكمة في هذه القضية، كما لم يتضح على الفور ما الاتهامات التي قد يواجهها كيفن فرانك.