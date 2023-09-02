آخر تطورات عروض الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح



يواصل نادي ليفربول الإنجليزي تصميمه على رفض كل العروض المقدمة من نادي الاتحاد السعودي لضم النجم الدولي المصري محمد صلاح، في

الوقت الذي قد تثبت فيه الأيام المقبلة حقيقة التحدي الذي تحدث عنه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن مايك جوردون، رئيس مجموعة "فينواي" المالكة للنادي، رفض بأدب ، لكن بشكل حازم عرض النادي السعودي البالغ 150 مليون جنيه إسترليني (8ر188 مليون دولار) لضم اللاعب الدولي المصري، وأكد أن الأمر منتهي بالنسبة للنادي.

ورغم ذلك، ومع استمرار فترة الانتقالات في الدوري السعودي حتى يوم الخميس المقبل، هناك اعتقاد قوي بعودة الاتحاد لتقديم عرض أفضل، الأمر الذي سيكون له تأثير على استقرار الفريق.

ولهذا السبب، أعرب كلوب عن قلقه بشأن الأمر، مشيرا إلى انه لا يمكن لأي أحد (في أوروبا) أن يقدم أي رد فعل بعد الآن.

وحينما أبدى النادي السعودي اهتمامه بضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما للمرة الأولى الشهر الماضي، قال رامي عباس وكيل اللاعب المصري عبر "تويتر" في السابع من أغسطس الماضي: " إذا أردنا مغادرة نادي ليفربول هذا العام لم نكن لنجدد العقد الصيف الماضي، محمد ملتزم مع ليفربول".

غير أن رامي عباس غاب عن المشهد هذه المرة، كما أن عرض ضم صلاح ألقى بظلاله على استعدادات الفريق لزيارة مضيفه أستون فيلا غدا الأحد، فيما قال كلوب بأنه لم ير ما يدعو إلى القلق بشأن صلاح الذي كان ملتزما للغاية.

ورغم ذلك، فإن أحداث هذا الاسبوع تبدو وكأنها بداية وداع طويل لصلاح الذي سيبلغ 32 عاما الصيف المقبل، وسيدخل عامه الأخير في عقده مع الفريق، والذي يتقاضى معه مبلغ 350 ألف جنيه إسترليني اسبوعيا وهو أعلى راتب في تاريخ النادي، حيث قد يكون النادي الإنجليزي أكثر تقبلا لفكرة بيعه في تلك المرحلة.









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