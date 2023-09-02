هاتريك هالاند يقود مانشستر سيتي لفوز كبير على فولهام

سجل إيرلينج هالاند ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي لفوز كبير على فولهام 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز توتنهام على بيرنلي 5 / 2، وونوتينجهام فورست على تشيلسي 1 / صفر، وتعادل بورنموث مع برينتفورد 2 / 2، وشيفيلد يونايتد مع إيفرتون 2/2.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما 2 / 1، حيث سجل جوليان ألفاريز هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 31، وتعادل فولهام عن طريق تيم ريم في الدقيقة 33، قبل أن يسجل ناثان أكي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، انتفض إيرلينج هالاند وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 58

و70 من ركلة جزاء والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة، فيما توقف رصيد فولهام عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز توتنهام على بيرنلي 5 / 2.

وتقمص هيونج مين سون دور البطولة لتوتنهام بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 16 و63 و66، وأضاف كريستيان روميرو وجيمس ماديسون الهدفين الآخرين في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و54 ، فيما سجل هدفي بيرنلي لايل فوستر في الدقيقة الرابعة وجوش براونهيل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع توتنهام رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، وظل بيرنلي بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثالثة، فاز نوتينجهام فورست على تشيلسي بهدف نظيف أحرزه أنتوني إيلانجا في الدقيقة 48.

ورفع نوتينجهام فورست رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع، وتوقف رصيد تشيلسي عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الرابعة، تعادل بورنموث مع برينتفورد 2/2 .

وتقدم برينتفورد بهدف أحرزه ماثياس يانسن في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل بورنموث هدفين عن طريق دومينيك سولانكي وديفيد بروكس في الدقيقتين 30 و77، إلا أن برينتفورد سجل هدف التعادل عن طريق بريان مبيومو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بورنموث رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر كما رفع برينتفورد رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع.

وفي المباراة الخامسة، خيم التعادل الإيجابي 2 /2 على مباراة شيفيلد يونايتد مع ضيفه إيفرتون.

وتقدم المالي عبد الله دوكوري بهدف لشيفيلد في الدقيقة 14 ثم تعادل كاميرون ارتشر لإيفرتون في الدقيقة 33.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون هدفا بالخطأ في مرماه لكن الهولندي أرنو دانجوما أدرك التعادل لإيفرتون في الدقيقة 55.

وحصد إيفرتون وشيفيلد أول نقطة لهما في الموسم الحالي بعد خسارتهما في أول ثلاث مباريات هذا الموسم.

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