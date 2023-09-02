أسطورة أرسنال يطالب ليفربول ببيع صلاح وضم ساكا

ما بين مؤيد ومعارض مازال الحديث عن انتقال النجم المصري

وهداف ليفربول الانجليزي محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي يشغل الصحافة العالمية ونجوم الرياضة في العالم وخاصة في انجلترا.



ومن ضمن المؤيدين لبيع صلاح، الأسطورة بول ميرسون نجم أرسنال الإنجليزي السابق

الذي طالب إدارة ليفربول ببيعه والاستفادة من العرض الضخم المقدم من نادي الاتحاد السعودي

وقال ميرسون إن ليفربول يجب أن يستفيد من محمد صلاح، مطالباً الريدز بالتعاقد مع بوكايو ساكا نجم أرسنال بديلاً للنجم المصري.

وبينما أغلقت فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة، لا يزال يُسمح

في المملكة العربية السعودية بشراء لاعبين حتى يوم 7 سبتمبر.

ويمكن القول إن صلاح هو رقم صعب

بالنسبة للريدز،

فهو أصعب لاعب يمكن استبداله، لكن ميرسون يرى أن ساكا هو البديل المثالي للفرعون المصري.

وقال ميرسون لشبكة سكاي سبورتس "هل يبيعونه مقابل 200 مليون جنيه إسترليني ثم في يناير يرون ما إذا كان بإمكانهم الحصول على ساكا من أرسنال مقابل 150 مليون جنيه إسترليني؟"



واضاف "أعتقد بشكل صحيح، شخص واحد يبلغ من العمر 31 عامًا ويمكنني الحصول على 200 مليون جنيه إسترليني، فمن هو الشخص التالي في الصف؟" من سيكون

التالي في الجناح الأيمن.

وأضاف: "الشخص التالي في الصف هو بالتأكيد ساكا، إنه أفضل جناح أيمن بعد صلاح". إذا كنت مكان ليفربول، فسوف تستبدل بشخص أكبر سنًا بقليل بشخص أصغر سنًا.

وتابع " يجب عليهم أن يتفاضوا بجدية

مع أرسنال ويقولوا هنا 150 مليون جنيه إسترليني لشخص ما. ما فعلوه في ليفربول في الوقت الحالي هو التخلص من جميع لاعبي خط الوسط الأكبر سنًا وجلب جميع اللاعبين الأصغر سنًا".

وكان اتحاد جدة

قدم عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني تم رفضه على الفور من قبل ليفربول ليلة الخميس، لكنه يستعد للذهاب إلى ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني من أجل تأمين توقيع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

ويؤكد يورغن كلوب أن صلاح ليس للبيع ، لكن ميرسون يعتقد أن ضخ أموال كبيرة سيوفر لمدرب ليفربول فرصة ذهبية لتسريع مهمة إعادة البناء.

وحقق صلاح مع ليفربول بطولات: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

كما فاز صلاح، منفرداً أو متقاسماً، بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، كما حاز لقب أفضل لاعب في إنجلترا مرتين.





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