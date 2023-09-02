بعد إعلان إسلامها.. فنانة شهيرة توثق أداءها للعمرة

بعد إعلان إسلامها.. فنانة شهيرة توثق أداءها للعمرة
التاريخ
9/2/2023 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
وثقت الفنانة الهندية راخي ساوانت لحظات غالية في حياتها وهي تؤدي مناسك العمرة، وذلك بعد عام من إعلان إسلامها.
وظهرت راخي، في مقطع فيديو على حسابها في «إنستغرام»، وهي مرتدية الحجاب وتلمس الكعبة المشرَّفة وتنهمر الدموع من عينيها، الأمر الذي قوبل بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال لحظات ممزوجة بالمشاعر الصادقة، بدت النجمة وهي تقتحم الزحام في الحرم المكي، لتتمكن في النهاية من الوصول إلى الكعبة، وقد غشيتها الهيبة والوقار.
وكانت راخي قد ذكرت أنها اختارت لنفسها اسماً جديداً بعد النطق بالشهادتين، طالبةً من جمهورها ومتابعيها أن ينادوها «فاطمة»، كما ناشدت المعتمرين أن يبتهلوا بالدعاء لها من أجل تحسين حالتها وراحة بالها.
وراخي ساوانت هي ممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برنامج تلفزيوني ولدت عام 1978.
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