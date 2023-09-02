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بعد إعلان إسلامها.. فنانة شهيرة توثق أداءها للعمرة

9/2/2023 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وثقت الفنانة الهندية راخي ساوانت لحظات غالية في حياتها وهي تؤدي مناسك العمرة، وذلك بعد عام من إعلان إسلامها.

وظهرت راخي، في مقطع فيديو على حسابها في «إنستغرام»، وهي مرتدية الحجاب وتلمس الكعبة المشرَّفة وتنهمر الدموع من عينيها، الأمر الذي قوبل بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال لحظات ممزوجة بالمشاعر الصادقة، بدت النجمة وهي تقتحم الزحام في الحرم المكي، لتتمكن في النهاية من الوصول إلى الكعبة، وقد غشيتها الهيبة والوقار.

وكانت راخي قد ذكرت أنها اختارت لنفسها اسماً جديداً بعد النطق بالشهادتين، طالبةً من جمهورها ومتابعيها أن ينادوها «فاطمة»، كما ناشدت المعتمرين أن يبتهلوا بالدعاء لها من أجل تحسين حالتها وراحة بالها.

وراخي ساوانت هي ممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برنامج تلفزيوني ولدت عام 1978.



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