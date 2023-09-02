بيلينغهام ينقذ ريال مدريد من فخ خيتافي

أنقذ لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد من فخ جاره خيتافي وقاده الى مواصلة بدايته المثالية بتسجيله هدف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعانى ريال مدريد في غياب نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور المصاب، لتحقيق فوزه الرابع تواليا والأول على ملعبه بعدما خاض مبارياته الثلاث الاولى خارج قواعده.

ووجد النادي الملكي نفسه متأخرا بهدف لمهاجمه السابق بورخا مايورال في الدقيقة 11، قبل أن يدرك التعادل عبر وافده الجديد خوسيلو (47)، ويسجل بيلينغهام هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف الخامس لبيلينغهام في 4 مباريات في الدوري مع النادي المنلكي منذ انتقاله الى صفوفه هذا الصيف من بوروسيا دورتموند، فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

- "ريال لا يستسلم أبدا" -

وفرض حارس مرمى خيتافي دافيد سوريا نفسه نجما للمباراة بتصديه لأكثر محاولة لمهاجمي النادي الملكي ولولاه لكانت النتيجة كبيرة.

وقال خوسيلو المنضم هذا الصيف قادما من إسبانيول في صفقة انتقال حر "أعتقد أننا فزنا فحسب، لقد قدمنا أداءً جيدًا في الهجوم وصنعنا الكثير من الفرص"، مضيفا "لقد جعل خيتافي الأمور صعبة علينا، لكن جماهير البرنابيو دفعتنا الى الأمام، هؤلاء المشجعون مذهلون ومدريد لا يستسلم أبدًا".

وتابع خوسيلو "من المؤسف أن نتأخر في النتيجة، لكن الفريق عمل بشكل جيد وخرجنا بعقلية أننا سنقلب الأمور رأساً على عقب".

وافتتح خيتافي التسجيل خلافا لمجريات اللعب عندما مرر فران غارسيا كرة خاطئة الى زميله النمسوي دافيد ألابا الذي فشل في السيطرة عليها فخطفها مايورال وتوغل داخل المنطقة وراوغ حارس المرمى كيبا أريسابالاغا وتابعها داخل المرمى (11).

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء اثر عرقلة بيلينغهام من قبل كارليس ألينيا داخل المنطقة بيد أن الحكم ماريو ميليرو لوبيس ألغاها بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (24).

وكاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش يفعلها بارتماءة رأسية من مسافة قريبة أبعدها الحارس سوريا بصعوبة الى ركنية (33).

وتابع سوريا تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة من مسافة قريبة لخوسيلو اثر تمريرة عرضية لغارسيا (40).

ودفع مدرب ريال مدريد الايطالي كارلو أنشيلوتي بالالماني توني كروس وناتشو مطلع الشوط الثاني مكان الفرنسي إدواردو كامافينغا وفران غارسيا.

ونجح خوسيلو في ادراك التعادل مستغلا كرة مرتدة من يد مدافع خيتافي التوغولي دجين اثر تمريرة عرضية لمودريتش فتابعها داخل المرمى (47).

وتابع ريال مدريد ضغطه بحثا عن هدف الفوز وتألق حارس المرمى في أكثر من مناسبة خصوصا ابعاده لتسديدتي كروس (55) وخوسيلو (66) في تكفل القائم الايمن بإبعاد تسديدة للألماني (54) وأخرى لداني كارفاخال (65).

ولعب أنشيلوتي ورقتي ابراهيم دياس ولوكاس فاسكيس مكان كارفاخال ومودريتش فازداد ضغط النادي الملكي قبل أن يثمر هدفا قاتلا عندما سدد فاسكيس كرة قوية من خارج المنطقة ارتدت من سوريا وتهيأت أمام بيلينغهام الذي تابعها داخل المرمى (90+5).

- فوز أول لسوسييداد -وحقق ريال سوسييداد رابع الموسم الماضي فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه غرناطة العائد الى صفوف النخبة 5-3.

وبكر ريال سوسييداد بالتسجيل عبر مهاجمه الياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقة التاسعة، لكن زميله المدافع الفرنسي الأصل روبان لو نورمان منح التعادل للضيوف بتسجيله بالخطأ في مرمى فريقه (35).

وأعاد كوبو التقدم لريال سوسييداد بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وضرب سوسييداد بقوة مطلع الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف تناوب عليها مارتين سيبيمندي (59) وأندر بارينيتشيا (67) وميكي بوش (76 خطأ في مرمى فريقه)، قبل أن يسجل غرناطة هدفين متأخرين عبر الارجنتيني لوكاس بوي (83) وبراين سرغوسا (90+9) دون أن يتجنب الخسارة.

وهو الفوز الاول لسوسييداد بعد ثلاثة تعادلات متتالية فرفع رصيده الى ست نقاط وارتقى الى المركز السادس مؤقتا، فيما مني غرناطة بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

ويلعب لاحقا ألافيس مع فالنسيا، وريال بيتيس مع رايو فايكانو.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات جيرونا مع لاس بالماس، وريال مايوركا مع أتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد مع إشبيلية، وأوساسونا مع برشلونة.

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