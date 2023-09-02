رسميًا.. سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس

بعد أن دعت قمة الـ 15 لمجموعة بريكس دعت الإمارات والسعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران

للإنضمام إلى عضويتها الشهر الماضي،

تعرف على سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس اليوم السبت 2 سبتمبر 2023.



ووفق موقع المصري اليوم فإن سعر الجنيه المصري أمام عملات دول بريكس، بحسب البنوك المركزية التابعة لها وتداولات الأسواق، والتي جاءت بنحو:

سعر الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي

وجاء سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 8.39 للشراء و8.42 للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.



سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند 4.24 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

وبلغ سعر الجنيه المصري مقابل الروبل 3.55 روبلات لكل جنيه، بحسب أسعار الصرف لدي المركزي الروسي.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

ويبلغ سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية حوالي 2.67 روبية لكل جنيه.



سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي

فيما يصل سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي إلى 1.78 بير لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الريال البرازيلي

ويسجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري حوالي 6.35 جنيهات.

سعر الجنيه المصري أمام الراند الجنوب أفريقي

وعن سعر الراند الجنوب أفريقي مقابل الجنيه المصري فوصل إلى 1.66 جنيه.



سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني

وسجل سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني إلى 11.33 بيزو.

سعر الجنيه المصري أمام الريال الإيراني

وبلغ متوسط سعر الجنيه المصري أمام الريال الإيراني نحو 1.367 ألف ريال إيراني