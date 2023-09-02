«قضاء أبوظبي» تكشف حقيقة رسالة منسوبها إليها

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي حقيقة رسالة منسوبها إليها تتعلق بإيداع مبالغ مالية في ملفات التنفيذ، مؤكدةً أنها صحيحة وصادرة عنها.

وأوضحت أن الرسالة يتم إرسالها إلى المستفيد من المبلغ وفقاً للبيانات المسجلة في النظام الإلكتروني، منوهةً بأن التسجيل الصوتي المصاحب للرسالة والمتداول في وسائل التواصل الاجتماعي مضلل، ولا أساس له من الصحة، ولا يعود للمستفيد من الإيداع.

ودعت أفراد المجتمع إلى ضرورة تحري الدقة وعدم تداول مثل هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص الذي نشر التسجيل.