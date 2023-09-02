«قضاء أبوظبي» تكشف حقيقة رسالة منسوبها إليها

«قضاء أبوظبي» تكشف حقيقة رسالة منسوبها إليها
التاريخ
9/2/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
كشفت دائرة القضاء في أبوظبي حقيقة رسالة منسوبها إليها تتعلق بإيداع مبالغ مالية في ملفات التنفيذ، مؤكدةً أنها صحيحة وصادرة عنها.
وأوضحت أن الرسالة يتم إرسالها إلى المستفيد من المبلغ وفقاً للبيانات المسجلة في النظام الإلكتروني، منوهةً بأن التسجيل الصوتي المصاحب للرسالة والمتداول في وسائل التواصل الاجتماعي مضلل، ولا أساس له من الصحة، ولا يعود للمستفيد من الإيداع.
ودعت أفراد المجتمع إلى ضرورة تحري الدقة وعدم تداول مثل هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص الذي نشر التسجيل.
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