روسيا تحبط هجوماً أوكرانياً بطائرة مسيَّرة

أحبطت القوات الروسية هجوماً أوكرانياً جديداً بطائرة مسيَّرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنها تمكنت من التصدي للهجوم الذي شنَّته المسيَّرة على أراضيها، مؤكدةً تدميرها فوق مقاطعة بيلجورود.

وقالت، في بيان: إنه «في 2 سبتمبر، عند نحو الساعة (15:00) بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشنّ هجوم بطائرة مسيَّرة على الأراضي الروسية، وتم تدمير الطائرة المسيَّرة الأوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود، المتاخمة لأوكرانيا»، وفقاً لوكالة أنباء (تاس) الروسية.

وكان حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، أفاد، في وقت سابق، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيَّرة بالقرب من مستوطنة جولوفتشينو.