روسيا تحبط هجوماً أوكرانياً بطائرة مسيَّرة

روسيا تحبط هجوماً أوكرانياً بطائرة مسيَّرة
التاريخ
9/2/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أحبطت القوات الروسية هجوماً أوكرانياً جديداً بطائرة مسيَّرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنها تمكنت من التصدي للهجوم الذي شنَّته المسيَّرة على أراضيها، مؤكدةً تدميرها فوق مقاطعة بيلجورود.
وقالت، في بيان: إنه «في 2 سبتمبر، عند نحو الساعة (15:00) بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشنّ هجوم بطائرة مسيَّرة على الأراضي الروسية، وتم تدمير الطائرة المسيَّرة الأوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود، المتاخمة لأوكرانيا»، وفقاً لوكالة أنباء (تاس) الروسية.
وكان حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، أفاد، في وقت سابق، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيَّرة بالقرب من مستوطنة جولوفتشينو.
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