«وجهات دبي» تختتم موسمها الصيفي لعام 2023 بنجاح كبير

أعلن براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن ختام الموسم الصيفي لحملة "#وجهات_دبي"، والذي استمر على مدار قرابة 60 يوماً، تزامناً مع فترة العطلات الصيفية، فيما يأتي ختام الحملة لهذا الموسم مع انتهاء تلك الفترة والعودة إلى المدارس، وذلك بعد تحقيق الحملة لأهدافها وفق الإحصاءات التي أظهرت مدى الانتشار الواسع على مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي

في ضوء الإقبال الكبير على ما تضمنته الحملة من مواد إعلامية متنوعة استهدفت إلقاء مزيد من الضوء على مكامن التميز التي تتمتع بها دبي كوجهة صيفية من الطراز الأول بكل ما تتمتع به من مقومات جذب تستهوي كافة الأعمار ومن مختلف الجنسيات.

ويأتي نجاح هذا الموسم ليعزز الأهداف التي انطلقت من أجلها "وجهات دبي" في العام 2021 بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، والتي تسعى في مجملها إلى تقديم المزيد من المعلومات المفيدة حول مواقع الجذب الرئيسية، والعروض التي تتفرد بها دبي وتجعلها واحدة من أكثر المدن العالمية جذبا للزوار من مختلف الجنسيات، وتميزها كوجهة سياحية عالمية رفيعة المستوى، وذلك من خلال محتوى تفاعلي متطور وأفكار مبتكرة أسهم في تقديمها نخبة من المبدعين وصناع المحتوى المتميزين.

وتعليقاً على ختام حملة وجهات دبي الصيفية، قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "حرصنا خلال الحملة هذا الموسم على إلقاء الضوء على مقومات جذب مهمة في دبي من خلال وجهات نظر جديدة تبرز التنوع اللافت والتجارب المميزة والأجواء النابضة بالحياة التي تجعل دبي إحدى أكثر الوجهات المفضلة للعيش والزيارة في العالم. ونجحت الحملة بتوفيق من الله تعالى وبتعاون كافة الأطراف في جذب مستويات عالية من المشاركة ليس فقط من داخل البلاد بل أيضاً من بلدان مختلفة في المنطقة والعالم،

وقد اعتمدت الحملة بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وتيك توك وفيسبوك ويوتيوب ومنصة X (تويتر سابقاً) لتصل إلى ملايين الأشخاص ممن أبدوا اهتماماً بالاطلاع على الوجهات المتنوعة في دبي، إذ تظهر الأرقام مدى نجاح الحملة كونها حققت أكثر من 1.8مليون مشاركة وما يزيد على 3.4 مليون مشاهدة للفيديو عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن نحو 5 آلاف محتوى تفاعلي على قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي".

ووجهت السويدي الشكر لكل الجهات والأفراد المشاركين في حملة وجهات دبي لصيف 2023، مؤكدة أن نجاح الحملة في تحقيق أهدافها ما هو إلا ثمرة عمل جماعي، تضافرت من خلاله جهود براند دبي مع مجموعة من المبدعين المحبين لدبي، وقالت: " نشكر كل من أسهم في إنجاح الحملة... وصنّاع المحتوى المبدعون كان لهم دور رئيسي في سرد قصة مدينة تسعى لتحقيق السعادة لسكانها وزوارها في كافة الأوقات".

وشارك في الحملة لهذا الموسم مجموعة من المبدعين المتميزين في دبي، من مؤثرين، ومصورين، وصنّاع محتوى، وفنانين وصناع الأفلام، الذين قدموا بإبداعاتهم تفاصيل قصة ملهمة لمدينة نجحت في أن تكون محطاً لأنظار العالم، واعتمدت الحملة في نشر محتواها على العديد من الوسائل شملت الوسائط الرقمية والمواد المطبوعة وغيرها من الوسائل التي استهدفت الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتلقين سواء داخل الدولة أو خارجها.

وخلال الحملة، أصدر براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، سلسلة من الأدلة التفاعلية باللغتين العربية والانجليزية، والتي تم تصميمها بأسلوب يسهم في التعريف بالتجارب والأماكن المتميزة في دبي خلال فصل الصيف، حيث سلطت تلك الأدلة الضوء على أهم مراكز الترفيه الداخلي في دبي، والمطاعم ومناطق الألعاب للأطفال وتلك المخصصة للترفيه العائلي، والمخيمات الصيفية للأطفال، كما سلطت الأدلة الضوء على مجموعة متنوعة من مرافق الضيافة والترفيه، وقدمت الكثير من المعلومات المفيدة لقضاء عطلة صيف متميزة في دبي.

وتظهر الأرقام والإحصاءات مدى المكانة المتنامية التي تتمتع بها دبي كوجهة سياحية عالمية من الطراز الأول من خلال العدد القياسي من الزوار الذين استقبلتهم الإمارة في النصف الأول من العام الجاري 2023، إذ استقبلت المدينة نحو 8.55 مليون زائر دولي، متجاوزةً معدلات ما قبل الجائحة والتي سجلت وصول 8.36 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يؤكد مكانة دبي كالوجهة الأكثر تفضيلاً للزيارة في العالم.