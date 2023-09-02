أنا جائع دائما.. هالاند يواصل توعد خصومه

وحقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على فولهام بخماسية مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

هالاند سجل 3 أهداف "هاتريك" من أصل 5 لفريقه ضد فولهام، ليكون أول هاتريك له في الموسم الحالي والخامس بشكل عام في البريميرليغ منذ انتقاله إلى السيتي في صيف 2022.

وعن الهاتريك، قال هالاند في تصريحات نشرتها صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز" البريطانية: "لقد عدت، لا مشكلة بالنسبة لي، أنا جائع دائمًا، إنه موسم جديد وأنا مستعد".

وأضاف: "لقد بدأنا متأخرين بعض الشيء في المباراة، ولكن بعد ذلك لعبنا بشكل صحيح وحققنا الفوز بهذه الطريقة الرائعة".

وأتم: "نحن نقدم مستويات كبيرة منذ آخر مباراة لنا في الموسم الماضي، لأننا أفضل نادٍ، وسوف نصبح أفضل وأفضل من هنا".

وحول غياب مدربه الإسباني بيب غوارديولا عن المباريات، لخضوعه لعملية جراحية، قال هالاند: "أعتقد أنه يفتقدنا، ونحن نفتقده أحيانًا أيضًا، لذلك نتطلع إلى استعادته".

وبشأن هدف ناثان آكي في مرمى فولهام، اعترف هالاند بأنه تسلل، مضيفا: "أعتقد أن الحالة كانت تسللا بـالفعل، لا ألوم لاعبي فولهام على حالة الغضب، أشعر بإحساسهم، لو كنت مكانهم كنت سأغضب أيضا".

وبات هالاند هو هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، برصيد 6 أهداف بفارق هدفين عن الكاميروني بريان مبيومو نجم برينتفورد.

يذكر أن هالاند هو من توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وذلك بعدما سجل 36 هدفا.