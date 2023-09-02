أنا جائع دائما.. هالاند يواصل توعد خصومه

أنا جائع دائما.. هالاند يواصل توعد خصومه
التاريخ
9/2/2023 3:00:12 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - واصل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي توعد خصومه، وذلك عقب فوز فريقه الكاسح على ضيفه فولهام.
وحقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على فولهام بخماسية مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
هالاند سجل 3 أهداف "هاتريك" من أصل 5 لفريقه ضد فولهام، ليكون أول هاتريك له في الموسم الحالي والخامس بشكل عام في البريميرليغ منذ انتقاله إلى السيتي في صيف 2022.
وعن الهاتريك، قال هالاند في تصريحات نشرتها صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز" البريطانية: "لقد عدت، لا مشكلة بالنسبة لي، أنا جائع دائمًا، إنه موسم جديد وأنا مستعد".
وأضاف: "لقد بدأنا متأخرين بعض الشيء في المباراة، ولكن بعد ذلك لعبنا بشكل صحيح وحققنا الفوز بهذه الطريقة الرائعة".
وأتم: "نحن نقدم مستويات كبيرة منذ آخر مباراة لنا في الموسم الماضي، لأننا أفضل نادٍ، وسوف نصبح أفضل وأفضل من هنا".
وحول غياب مدربه الإسباني بيب غوارديولا عن المباريات، لخضوعه لعملية جراحية، قال هالاند: "أعتقد أنه يفتقدنا، ونحن نفتقده أحيانًا أيضًا، لذلك نتطلع إلى استعادته".
وبشأن هدف ناثان آكي في مرمى فولهام، اعترف هالاند بأنه تسلل، مضيفا: "أعتقد أن الحالة كانت تسللا بـالفعل، لا ألوم لاعبي فولهام على حالة الغضب، أشعر بإحساسهم، لو كنت مكانهم كنت سأغضب أيضا".
وبات هالاند هو هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، برصيد 6 أهداف بفارق هدفين عن الكاميروني بريان مبيومو نجم برينتفورد.
يذكر أن هالاند هو من توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وذلك بعدما سجل 36 هدفا.
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