العراقيون يشيعون جثمان ياس خضر (فيديو)

وفارق الفنان الفقيد الحياة عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وشارك في مراسم التشييع التي انطلقت من مبنى نقابة الفنانين العراقيين وسط بغداد، عدد كبير من الفنانين.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان لها "رحيل صوت الأرض" الفنان ياس خضر "الذي وافته المنية إثر مرض عضال".

ووضع العلم العراقي على نعش المطرب ياس خضر، وسار خلفه العديد من الفنانين العراقيين والإعلاميين والصحفيين، فضلاً عن محبيه من عامة الشعب العراقي.

وشوهد من بين زملاء المطرب الراحل ياس خضر في مراسم التشييع المطرب رضا الخياط، وهو يقف خلف نعش زميله. كذلك شارك بعض المطربين في التشييع ومنهم خالد العراقي.

يذكر أن الفنان الراحل بدأ حياته

العملية كـ"قاطعَ تذاكر" في مسقط رأسه في مستشفى أبو صخير بمدينة النجف لكنه تحول بعدها إلى أحد أبرز نجوم الغناء العراقي.

من أبرز أغانيه "ليل البنفسج" و "مرينا بيكم حمد" و "حن وآنه أحن" التي كتبها جميعا الشاعر الراحل مظفر النواب.