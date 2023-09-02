العراقيون يشيعون جثمان ياس خضر (فيديو)
التاريخ
9/2/2023 3:00:12 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شيع عشرات العراقيين، السبت، جثمان الفنان العراقي ياس خضر، الذي وافته المنية مساء الجمعة.
وفارق الفنان الفقيد الحياة عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.
وشارك في مراسم التشييع التي انطلقت من مبنى نقابة الفنانين العراقيين وسط بغداد، عدد كبير من الفنانين.
ونعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان لها "رحيل صوت الأرض" الفنان ياس خضر "الذي وافته المنية إثر مرض عضال".
ووضع العلم العراقي على نعش المطرب ياس خضر، وسار خلفه العديد من الفنانين العراقيين والإعلاميين والصحفيين، فضلاً عن محبيه من عامة الشعب العراقي.
وشوهد من بين زملاء المطرب الراحل ياس خضر في مراسم التشييع المطرب رضا الخياط، وهو يقف خلف نعش زميله. كذلك شارك بعض المطربين في التشييع ومنهم خالد العراقي.
يذكر أن الفنان الراحل بدأ حياته
العملية كـ"قاطعَ تذاكر" في مسقط رأسه في مستشفى أبو صخير بمدينة النجف لكنه تحول بعدها إلى أحد أبرز نجوم الغناء العراقي.
من أبرز أغانيه "ليل البنفسج" و "مرينا بيكم حمد" و "حن وآنه أحن" التي كتبها جميعا الشاعر الراحل مظفر النواب.
MENAFN02092023000151011027ID1106998643
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.