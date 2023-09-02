تكليف وزير البلدية بالقيام بأعمال وزير النفط والشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه
التاريخ
9/2/2023 2:31:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بالقيام بأعمال وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
يعهد إلى فهد علي زايد الشعلة - وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد حمد ناصر البراك، أثناء غيابه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
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