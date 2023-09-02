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تكليف وزير البلدية بالقيام بأعمال وزير النفط والشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه

9/2/2023 2:31:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بالقيام بأعمال وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
يعهد إلى فهد علي زايد الشعلة - وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد حمد ناصر البراك، أثناء غيابه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

MENAFN02092023000130011022ID1106998638

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