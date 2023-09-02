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انطلاق الملتقى الطبي الفقهي لمستجدات مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي

9/2/2023 2:31:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت د.عبير الشهاب رئيسة نادي مداد التابع لقسم الفقه وأصوله بجامعة الكويت، وبشراكة علمية مع الجمعية السعودية العلمية للدراسات الطبية والفقهية، عن إقامة الملتقى العلمي لمناقشة جلسات المؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة قبل الانغراس وأخلاقياتها المنعقد بالرياض، وذلك عبر تقنية «زووم»، وذلك ابتداء من اليوم الأحد 3 سبتمبر إلى 22 أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية كريمة من عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أ.د.عبدالله العجمي.
وقالت الشهاب إن المؤتمر يقدمه نخبة من الأطباء والفقهاء المتخصصين من مختلف دول العالم، حيث يبحث الملتقى الواقع العلمي المتعلق بطب الإنجاب وعلاجه وتجنب الأمراض الوراثية قبل وقوعها ومساعدة الراغبين بالإنجاب ممن تعذر عليهم ذلك لسبب من الأسباب وكذلك اختيار جنس الجنين، وهذا التقدم الهائل والتطور المتسارع يقتضي بذل جهود كبيرة لتصور هذا الواقع ومدى تأثيره بما حصل من تطور طبي فيه وبيان حكم الله فيه ومراجعة الأحكام التي سبق إصدارها، ورغبة بخدمة دين الله وتبصير الناس بأمور دينهم والتوصية بمراعاة سن القوانين والأخلاقيات التي تراعى ذلك.
وأوضحت أن المؤتمر يشارك فيه كوكبة من المشايخ والعلماء الشرعيين ذوي الخبرة في الفقه الطبي عامة ونوازله خاصة من المجامع والهيئات الفقهية، إضافة إلى نخبة مميزة من الأطباء المختصين في علاج العقم وتقنية مساعدة الإنجاب وعلم الوراثة والجينات وطب التخدير والعناية الحرجة والأعصاب ومختصين في الأخلاقيات الطبية الحيوية ومستشارين قانونيين من خلال 34 ورقة عمل، وذلك وصولا للأحكام الفقهية لهذه النوازل.
وأكدت الشهاب أهمية توعية الممارسين الصحيين ومساعديهم بالأحكام الفقهية المتعلقة بالمسائل الطبية، من خلال الدورات التخصصية، وحلقات النقاش، على أن يتولى تقديم الدورات وحلقات النقاش فقهاء متخصصون بالفقه الطبي، يفهمون الواقع الطبي فهما عميقا، نظرا لتنوع التخصصات الطبية الدقيقة، واختلاف المصطلحات الطبية عن الفقهية.

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