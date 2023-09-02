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الرئيس الفلسطيني يثمن مواقف الكويت الثابتة والدائمة تجاه القضية الفلسطينية

9/2/2023 2:31:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين الكويتي والفلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الرئيس عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله مع الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في الكويت برئاسة وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان.
وأضافت (وفا) أن الرئيس عباس حمل الوفد الكويتي تحياته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الشقيق.
وثمن عباس مواقف الكويت «الثابتة والدائمة» تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني في شتى المجالات.
كما أشاد الرئيس عباس بحرص الكويت على التعاقد مع معلمين ومعلمات فلسطينيين «الأمر الذي يسهم في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه».
وأوضحت (وفا) أن الوفد الكويتي أكد من جانبه حرصه على تمتين التعاون التعليمي بين دولتي الكويت وفلسطين، مشيرا إلى أنه تعاقد مع 531 معلما ومعلمة من الضفة الغربية وقطاع غزة من تخصصات علمية عدة من بينهم 211 من المعلمات و320 من المعلمين.

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