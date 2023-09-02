أكد رئيس كلية القانون العالمية الكويتية أ.د.محمد المقاطع أن الكلية دأبت عبر مسيرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، وإبراز دور الكويت الحضاري، وما توليه من اهتمام لمجال القانون والحقوق، انطلاقا من أنها دولة قانون ومؤسسات، وأنها نصيرة للحق على مختلف الصعد وفي شتى المحافل الإقليمية والدولية.

وقال المقاطع إن هذه المسؤولية تأتي فضلا عن حرص الكلية على تعزيز مكانتها العلمية على المستوى الدولي، وتوثيق صلاتها بالمؤسسات الأكاديمية العريقة في مجال الدراسات القانونية والحقوقية وتبادل المعلومات معها، وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة، واستضافة أصحاب الكفاءات والخبرات، للارتقاء بالمستويات العلمية لدى أبنائنا وخريجينا.

وأشار إلى أنه انطلاقا من هذا الدور الذي تنهض به كلية القانون الكويتية العالمية، فقد نظمت «مؤتمر الكويت الدولي للقانون والأعمال»، يوم الخميس 31 أغسطس ولتتوافر للمؤتمر عالميته اختارت «المعهد الدولي للدراسات القانونية المتقدمة» بالعاصمة البريطانية لندن مكانا لعقده، وشارك فيه نخبة من أساتذة القانون على المستوى الدولي.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني للكويت، أعقبته كلمة ترحيبية ألقاها رئيس مجلس الأمناء د.بدر الخليفة، أشار فيها إلى مدلول اسم الكلية موضحا أنها كويتية في هويتها ونظامها، عالمية في مناهجها وأبعادها، وأضاف أن هذا المؤتمر لعله يعد بعدا حقيقيا للجانب العالمي الذي تقدمه الكلية.

عقب ذلك ألقى سفيرنا لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية د.بدر العوضي، كلمة موجزة رحب فيها بالضيوف، وأعرب عن سعادته بوجود كلية القانون الكويتية العالمية في لندن، وفي مؤتمرها العالمي الذي تنظمه، مشيرا إلى أهمية القانون في حياتنا، مشيدا بحرص الكويت على ترسيخ الأسس القانونية على المستوى المحلي، واحترامها لقواعد القانون الدولي.

بدوره، ألقى رئيس كلية القانون الكويتية العالمية أ.د. محمد المقاطع كلمة رحب فيها بسفيرنا في لندن، والضيوف من الجامعات الزميلة، جامعة مانشيستر، ووريك، وسان دييجو، وكوين في بلفاست، وأسيكس، مبينا أن المؤتمر يبحث قانون الأعمال والشركات عامة، والقانون والدستور في الكويت خاصة، مقارنة بالقوانين والدساتير في الدول الأخرى.