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الخميس لـ الأنباء تمديد استقبال طلبات الالتحاق بالتأهيل المهني للمعاقين إلى 7 الجاري

9/2/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى الخميس في تصريح لـ «الأنباء»، عن تمديد فترة التسجيل لاستقبال طلبات الالتحاق بالتأهيل المهني للمعاقين إلى 7 الجاري. وأوضحت في تصريح لـ «الأنباء»، أن على الراغبين في التسجيل مراجعة إدارة التأهيل المهني للمعاقين بالسالمية من الساعة 9 إلى 11 صباحا.

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