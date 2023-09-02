الخميس لـ الأنباء تمديد استقبال طلبات الالتحاق بالتأهيل المهني للمعاقين إلى 7 الجاري
التاريخ
9/2/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى الخميس في تصريح لـ «الأنباء»، عن تمديد فترة التسجيل لاستقبال طلبات الالتحاق بالتأهيل المهني للمعاقين إلى 7 الجاري. وأوضحت في تصريح لـ «الأنباء»، أن على الراغبين في التسجيل مراجعة إدارة التأهيل المهني للمعاقين بالسالمية من الساعة 9 إلى 11 صباحا.
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