مدير الجامعة يشارك في التعليم العالي والتنمية المستدامة بالقاهرة
التاريخ
9/2/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشارك مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري في المؤتمر العربي الخامس حول «التعليم العالي والتنمية المستدامة: دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 11 الجاري، تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية ـ جامعة الدول العربية.
ويتحدث في المؤتمر نخبة من رؤساء الجامعات من مختلف أنحاء الوطن العربي.
ويهدف المؤتمر إلى إدماج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وخططها عبر البرامج والمناهج في المساقات الجامعية للدراسات الأولية والدراسات العليا وكذلك في البحوث والاستشارات والدراسات ذات الصلة، وبما يمكن من بناء القدرات وتعزيز الخبرات الوطنية في تحقيق أهدافها.
كما سيتناول عدة محاور، منها: أدوار ومساهمات مراكز البحث العلمي وبحوث الدراسات العليا في الجامعات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متطلبات إدماج الجامعات العربية في خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المساهمة الجامعية في نقل تطبيقات الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، توطين البنية التحتية الذكية في ممارسات التنمية المستدامة.
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