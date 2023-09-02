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مدير الجامعة يشارك في التعليم العالي والتنمية المستدامة بالقاهرة

9/2/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشارك مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري في المؤتمر العربي الخامس حول «التعليم العالي والتنمية المستدامة: دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 11 الجاري، تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية ـ جامعة الدول العربية.
ويتحدث في المؤتمر نخبة من رؤساء الجامعات من مختلف أنحاء الوطن العربي.
ويهدف المؤتمر إلى إدماج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وخططها عبر البرامج والمناهج في المساقات الجامعية للدراسات الأولية والدراسات العليا وكذلك في البحوث والاستشارات والدراسات ذات الصلة، وبما يمكن من بناء القدرات وتعزيز الخبرات الوطنية في تحقيق أهدافها.
كما سيتناول عدة محاور، منها: أدوار ومساهمات مراكز البحث العلمي وبحوث الدراسات العليا في الجامعات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متطلبات إدماج الجامعات العربية في خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المساهمة الجامعية في نقل تطبيقات الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، توطين البنية التحتية الذكية في ممارسات التنمية المستدامة.

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