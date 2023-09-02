مكافآت صيفي الجامعة للأساتذة الأسبوع الجاري

مكافآت صيفي الجامعة للأساتذة الأسبوع الجاري
التاريخ
9/2/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
كشف أمين الصندوق في جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت محمد الديحاني، أن مكافآت الفصل الدراسي الصيفي لأعضاء هيئة التدريس ستصرف خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى ان الجمعية قامت بمتابعة آخر تطورات عملية صرف مستحقات الفصل الصيفي للأساتذة مع مدير الجامعة بالتكليف د.فايز الظفيري الذي وعد بإنجازها. ولفت إلى أن الجمعية تعمل جاهدة على تذليل العقبات، ولن تتوانى في المساءلة القانونية حال تأخرها.
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