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مكافآت صيفي الجامعة للأساتذة الأسبوع الجاري

9/2/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
كشف أمين الصندوق في جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت محمد الديحاني، أن مكافآت الفصل الدراسي الصيفي لأعضاء هيئة التدريس ستصرف خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى ان الجمعية قامت بمتابعة آخر تطورات عملية صرف مستحقات الفصل الصيفي للأساتذة مع مدير الجامعة بالتكليف د.فايز الظفيري الذي وعد بإنجازها. ولفت إلى أن الجمعية تعمل جاهدة على تذليل العقبات، ولن تتوانى في المساءلة القانونية حال تأخرها.

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