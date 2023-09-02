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تكليف وزير العدل بالقيام بأعمال وزير التجارة أثناء غيابه

9/2/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم تكليف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان بالقيام بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب.
وتضمن المرسوم على:
مادة أولى
يعهد الى فالح عبدالله عيد الرقبة - وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان - بالإضافة الى عمله - القيام بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب - محمد عثمان محمد العيبان، أثناء غيابه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه الى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

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