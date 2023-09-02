تكليف وزير العدل بالقيام بأعمال وزير التجارة أثناء غيابه

تكليف وزير العدل بالقيام بأعمال وزير التجارة أثناء غيابه
التاريخ
9/2/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم تكليف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان بالقيام بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب.
وتضمن المرسوم على:
مادة أولى
يعهد الى فالح عبدالله عيد الرقبة - وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان - بالإضافة الى عمله - القيام بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب - محمد عثمان محمد العيبان، أثناء غيابه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه الى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
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