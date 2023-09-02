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مصادر بـ الكهرباء تفعيل الربط الإلكتروني مع الداخلية وتحصيل الفواتير لم يعق المسافرين

9/2/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
بدأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مساء امس الأول تفعيل خدمة الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية للبدء في عملية تحصيل مديونيات فواتير الكهرباء من الوافدين المغادرين البلاد سواء عبر المنافذ البرية أو الجوية.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن «عملية الربط تمت في وقت قياسي دون أي عراقيل بين أنظمة الكهرباء والداخلية»، مبينة أن عمليات التحصيل لم تعق مسافرا عن الالتحاق برحلته. وأشارت المصادر إلى تفاوت المبالغ التي تم تحصيلها من المغادرين سواء عن طريق مكتب خدمة العملاء في مطار الكويت أو عبر آلية الدفع الإلكتروني، حيث ان المديونيات اختلفت من وافد لآخر.
وفي سياق منفصل، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ترسية أعمال الصيانة المدنية في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه على الشركات صاحبة أقل الأسعار المتوافقة للشروط الفنية والمالية حيث بلغ إجمالي تلك الأعمال 12.682 مليون دينار. وأشار الجهاز إلى موافقته على ترسية أعمال الصيانة المدنية في محطة الدوحة الشرقية على الشركة صاحبة أقل الأسعار المطابقة للشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية بمبلغ إجمالي 791844 دينارا.
ووافق الجهاز على ترسية تلك الأعمال في محطة الصبية على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي 4.195 ملايين دينار، وترسية الأعمال على الشركة صاحبة أقل الأسعار فيما يخص محطة الشويخ والمطابقة للشروط بمبلغ 1.443 مليون دينار، وفيما يخص محطة الشعيبة وافق الجهاز على ترسية الأعمال المدنية للشركة صاحبة أقل الأسعار بمبلغ 1.481 مليون دينار، لافتا إلى أنه فيما يخص محطة الزور الجنوبية فتمت الترسية على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار بمبلغ 2.774.
ولفت إلى أن المبلغ الذي يخصص لإجراء الأعمال المدنية لمحطة الدوحة الغربية بلغ 1.994 مليون دينار.

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