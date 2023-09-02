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مشعل الشمالي علاقات متينة وشراكة متطورة وتعاون مميز بين الكويت والصين

9/2/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال قنصل عام الكويت في مدينة شنغهاي الصينية مشعل الشمالي، إن ما يربط الكويت وجمهورية الصينية الشعبية علاقات متينة وشراكة متطورة وتعاون متميز في عدد كبير من المجالات، لاسيما في مجال التعاون الثنائي في الجانب الرياضي.
جاء ذلك خلال المداخلة الإعلامية التي أجراها القنصل العام مشعل الشمالي مع القناة التلفزيونية الرسمية لمقاطعة تشيجيانغ الصينية، بمناسبة قرب بداية دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي ستقام في مدينة هانغجو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر.
وأشار الشمالي إلى أن الكويت هي المقر الرئيسي للمجلس الأولمبي الآسيوي منذ 1982 وشاركت بفاعلية في كل الدورات الأولمبية الآسيوية السابقة منذ سبعينيات القرن الماضي، كما أنها تتطلع بشغف واهتمام للمشاركة بوفد رياضي كبير في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 القادمة في مدينة هانغجو الصينية. وأعرب عن شكره للتسهيلات وتوفير كل الإمكانيات التي قدمتها الصين لوفود الدول المشاركة في الدورة الآسيوية الـ 19، متمنيا كل التوفيق والنجاح لرياضيي الكويت في التمثيل المشرف لبلدهم وتحقيق المراكز المتقدمة التي تعكس الصورة المشرقة للكويت في هذا المحفل الرياضي الآسيوي المهم.

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