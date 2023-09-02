منح أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي درجة وزير

منح أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي درجة وزير
التاريخ
9/2/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بمنح أمين عام مجلس التعاون الخليجي درجة وزير.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يمنح السفير جاسم محمد البديوي - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - درجة وزير.
مادة ثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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