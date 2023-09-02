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لجنة لتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي

9/2/2023 2:31:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا بتشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي.
ونص القرار على:
مادة أولى
تشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي، برئاسة د.ريم غازي الفليج، وعضوية كل من:
٭ د.إسراء عيسى العيسى - نائبا للرئيس
٭ د.نبال خالد بورسلي - عضوا
٭ أيمن عبدالرحمن الرويح - عضوا
٭ سعود صالح الرخيص - عضوا
٭ محمد يوسف المزيني - عضوا
٭ آلاء إياد الصالح - عضوا ومقررا
مادة ثانية
تختص اللجنة بالمهام التالية:
1 - إجراء بحث شامل حول إحصائيات هدر الطعام الحالية والاتجاهات والعوامل المساهمة على المستوى الوطني.
2 - إجراء دراسات لتحليل السلوك الاجتماعي والدوافع وراء المفاهيم الخاطئة في ظاهرة الهدر بالغذاء وسبل معالجتها.
3 - تصميم وتنفيذ حملة توعية عامة لتوعية المواطنين والمقيمين بالآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن هدر الطعام.
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رابعة
للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء، وعلى الإدارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.
مادة خامسة
مدة عمل اللجنة (شهران) من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة
تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء بموجب قرار من الوزير، على أن تصرف من بند المكافآت بعد توافر الاعتماد اللازم في هذا البند بالميزانية، وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة سابعة
على كل المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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