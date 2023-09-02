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بالفيديو وزير الشؤون تأهيل منتفعي المساعدات الاجتماعية للدخول إلى سوق العمل

9/2/2023 2:31:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
افتتح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود الفرع الثاني لحاضنة المشاريع (بوتيك 33) والمقهى الشعبي المؤقت في مدينة صباح الأحمد السكنية.
وقال الشيخ فراس الصباح لدى افتتاحه الفرع الثاني لحاضنة المشاريع تحت شعار (مشروعي 1)، إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.
وأكد حرص وزارة الشؤون على دعم وتأهيل منتفعي المساعدات الاجتماعية للدخول إلى سوق العمل وعرض منتجاتهم وتسويقها، مبينا أن (بوتيك 33) يعد أحد مشاريع الوزارة الهادفة لفتح المزيد من المنافذ أمام الأسر المنتجة لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.
وأفاد بأن عدد الأسر المستفيدة من مشاريع الحاضنة يبلغ نحو 50 أسرة كويتية تنوعت منتجاتها ما بين التطريز والحياكة وتصميم الديكور وصناعة العطور والحلي وغيرها من المشاريع، معتبرا إياها «مدعاة للفخر واعتزاز».
وأشاد الشيخ فراس الصباح بجهود جميع قطاعات الوزارة الهادفة لخدمة ورعاية المواطنين وتقديم أفضل أوجه الرعاية لهم.
وفيما يتعلق بالمقهى الشعبي المؤقت المقام بالتعاون مع فريق (إكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين، أفاد وزير الشؤون بأنه يشمل ديوانية للرجال وصالة ألعاب جار العمل على تجهيزها بغية توفير جميع الخدمات لزواره.
من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري في تصريح صحافي، إن الوزارة تسعى جاهدة لسرعة إنجاز المشاريع التي تخدم منتفعي المساعدات الاجتماعية والعمل على تمكينهم في سوق العمل المحلية.
وأوضح المطيري أن حاضنة المشاريع (بوتيك 33) تعد أول المشاريع المنجزة في برنامج عمل الحكومة الخاص بوزارة الشؤون التي تعمل على تسهيل وتذليل العقبات أمام الأسر المنتجة في سبيل الاستقلال الذاتي والإنتاجية بالمجتمع.

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