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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر12 بتوقيت غرينيتش

9/2/2023 2:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية وذلك في زيارة خاصة.

الكويت - الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية تزكي مرشح دولة الكويت الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح رئيسا للاتحاد القاري للسنوات الأربع المقبلة محتفظا بمنصبه وذلك في اجتماعها الذي عقد بالكويت بحضور ممثلين عن 41 اتحادا وطنيا في القارة الآسيوية.

الكويت - السفير الياباني لدى دولة الكويت مورينو ياسوناري يؤكد تميز العلاقات بين بلاده ودولة الكويت وسط تطلعهما المشترك إلى تعزيزها في شتى المجالات بالاستناد إلى ما يربطهما من تاريخ طويل من الاتفاقيات والترتيبات التي تساهم في تعميق التعاون الثنائي.

كوالالمبور - لجنة الانتخابات السنغافورية تعلن فوز المرشح ثارمان شانموجاراتنام في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 4ر70 في المئة من الأصوات ليصبح الرئيس التاسع لسنغافورة.

نيودلهي - الهند تعلن أنها أطلقت مركبة فضائية لدراسة الشمس وذلك بعد أيام من نجاحها في إنزال مركبة غير مأهولة بالقطب الجنوبي للقمر. (النهاية) م ع ع

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