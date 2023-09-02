موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر12 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/2/2023 2:25:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية وذلك في زيارة خاصة.
الكويت - الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية تزكي مرشح دولة الكويت الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح رئيسا للاتحاد القاري للسنوات الأربع المقبلة محتفظا بمنصبه وذلك في اجتماعها الذي عقد بالكويت بحضور ممثلين عن 41 اتحادا وطنيا في القارة الآسيوية.
الكويت - السفير الياباني لدى دولة الكويت مورينو ياسوناري يؤكد تميز العلاقات بين بلاده ودولة الكويت وسط تطلعهما المشترك إلى تعزيزها في شتى المجالات بالاستناد إلى ما يربطهما من تاريخ طويل من الاتفاقيات والترتيبات التي تساهم في تعميق التعاون الثنائي.
كوالالمبور - لجنة الانتخابات السنغافورية تعلن فوز المرشح ثارمان شانموجاراتنام في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 4ر70 في المئة من الأصوات ليصبح الرئيس التاسع لسنغافورة.
نيودلهي - الهند تعلن أنها أطلقت مركبة فضائية لدراسة الشمس وذلك بعد أيام من نجاحها في إنزال مركبة غير مأهولة بالقطب الجنوبي للقمر. (النهاية) م ع ع
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