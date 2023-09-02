انطلاق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بنسخته ال20 بمشاركة كويتية
التاريخ
9/2/2023 2:25:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
أبوظبي - 2 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بنسخته ال20 بأكثر من 1200 مشاركة تمثل 65 دولة عربية وعالمية منها الكويت.
وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض ماجد المنصوري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المعرض يحمل شعار (استدامة وتراث .. بروح متجددة) ويوفر فرصة للشركات المحلية والإقليمية لبناء علاقات تجارية ثنائية وتبادل الخبرات والمعلومات.
وأضاف المنصوري الذي يشغل منصب الأمين العام لنادي صقاري الإمارات أن المعرض الذي تستمر أعماله حتى الثامن من سبتمبر الجاري "يبرز التراث الأصيل ويحافظ على الهوية الوطنية" وهو "حدث استراتيجي" للإمارات علاوة على "تعزيزه مفهوم الاستدامة وصون التراث بروح يملؤها التجدد والابتكار".
وأوضح أن المعرض يستقطب العديد من الزوار على المستويين المحلي والدولي من المهتمين بهوايات الصيد المستدام و"القيم النبيلة للبيئة".
وأعرب عن توقعاته بأن يستقطب معرض الصيد والفروسية هذه السنة أكثر من 150 ألف زائر مؤكدا أنه يمثل فرصة للزوار للتعرف على المنتجات والخدمات والتحدث مع الخبراء والمهنيين في هذا المجال.
يذكر أن المعرض انطلق في نسخته الأولى عام 2003 وهو حدث سنوي تستضيفه إمارة أبوظبي ويعد أحد أهم الفعاليات في المنطقة لعشاق الصيد والفروسية. (النهاية) س خ م / م ع ع
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