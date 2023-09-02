أبوظبي - 2 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بنسخته ال20 بأكثر من 1200 مشاركة تمثل 65 دولة عربية وعالمية منها الكويت.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض ماجد المنصوري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المعرض يحمل شعار (استدامة وتراث .. بروح متجددة) ويوفر فرصة للشركات المحلية والإقليمية لبناء علاقات تجارية ثنائية وتبادل الخبرات والمعلومات.

وأضاف المنصوري الذي يشغل منصب الأمين العام لنادي صقاري الإمارات أن المعرض الذي تستمر أعماله حتى الثامن من سبتمبر الجاري "يبرز التراث الأصيل ويحافظ على الهوية الوطنية" وهو "حدث استراتيجي" للإمارات علاوة على "تعزيزه مفهوم الاستدامة وصون التراث بروح يملؤها التجدد والابتكار".

وأوضح أن المعرض يستقطب العديد من الزوار على المستويين المحلي والدولي من المهتمين بهوايات الصيد المستدام و"القيم النبيلة للبيئة".

وأعرب عن توقعاته بأن يستقطب معرض الصيد والفروسية هذه السنة أكثر من 150 ألف زائر مؤكدا أنه يمثل فرصة للزوار للتعرف على المنتجات والخدمات والتحدث مع الخبراء والمهنيين في هذا المجال.

يذكر أن المعرض انطلق في نسخته الأولى عام 2003 وهو حدث سنوي تستضيفه إمارة أبوظبي ويعد أحد أهم الفعاليات في المنطقة لعشاق الصيد والفروسية. (النهاية) س خ م / م ع ع