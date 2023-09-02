لبنان.. انطلاق بطولة آسيا للتايكوندو بمشاركة الكويت

بيروت - 2 - 9 (كونا) -- انطلقت فعاليات بطولة آسيا للتايكوندو التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتايكوندو تحت اشراف الاتحاد الاسيوي للعبة اليوم السبت بمشاركة كبيرة من لاعبي الاتحاد الكويتي للتايكوندو.

وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة عضو مجلس ادارة الاتحاد فيصل الرشيدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "الاتحاد يشارك ب16 لاعبا ستة عن فئة الناشئين وستة عن فئة الرجال واربعة عن فئة الاشبال".

واضاف الرشيدي ان "هذه المشاركة تأتي انطلاقا من الحرص على اكساب لاعبينا اكبر قدر من التجارب التي تعزز من خبراتهم الفنية".

واعتبر ان اكتساب الخبرة "خصوصا لدى الناشئين" امر مهم لانه يمكنهم من الانتقال إلى فئة الرجال "محصنين بالمهارات والتجارب الجيدة".

ولفت إلى اهمية المشاركة في البطولات على اختلاف انواعها لاسيما كالبطولة الاسيوية الحالية لأنها تفتح المجال أمام لاعبي المنتخب الكويتي بتحصيل أكبر قدر من النقاط والتي تمكنهم من المشاركة في البطولات الأولمبية.

واشاد الرشيدي بالتنظيم الجيد للاتحاد اللبناني للتايكوندو وما يوفره لإنجاح هذه البطولة.

بدوره قال مدرب المنتخب الكويتي لفئة الرجال والناشئين وليد المرشاد ل(كونا) ان "البطولة الاسيوية تفتح المجال أمام لاعبينا للاحتكاك بالمنتخبات القوية في لعبة التايكوندو والاستفادة بأكبر قدر ممكن من التجارب المختلفة للاعبين الآخرين".

ولفت إلى أن البطولة تضم لاعبين على مستوى عال من المهارات الفنية مشيرا إلى أن اللاعبين طلال القحطاني وخالد المطيري قدما أداء جيدا وإن لم يحالفهما الحظ اليوم.

وعلى صعيد المباريات التي جرت اليوم خسر القحطاني امام لاعب منتخب كوريا الجنوبية بينما فاز اللاعب خالد المطيري على لاعب المنتخب اللبناني ليعود ويخسر في منافسته على الميدالية البرونزية أمام اللاعب التايلاندي.

وتمتد بطولة آسيا للتايكوندو حتى ال10 من سبتمبر الجاري في مجمع (نهاد نوفل) في منطقة (ذوق مكايل) شمال العاصمة بيروت.

ويتكون وفد الاتحاد الكويتي إلى جانب رئيس الوفد فيصل الرشيدي من امين السر المساعد في الاتحاد ناصر العدواني والمدير الفني للمنتخبات فرج الفضل والمستشار الفني يحيى علام.

ويرافق اللاعبين ‏مدرب المنتخب لفئة الرجال والناشئين وليد المرشاد ومدرب المنتخب فئة الاشبال منيف الديحاني.

وكان رئيس الاتحاد الكويتي للتايكوندو هاني المرشاد قد شارك في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للتايكوندو التي عقدت قبيل انطلاق البطولة برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي لي كيو سيوك.

ومن المتوقع ان تقام بعد انتهاء بطولة آسيا (دورة بيروت المفتوحة السنوية الخامسة) في المجمع الرياضي نفسه ما بين 11 و13 سبتمبر وبمشاركة الاتحاد الكويتي للتايكوندو ايضا. (النهاية) ا ي ب / أ م س