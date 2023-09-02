لبنان.. انطلاق بطولة آسيا للتايكوندو بمشاركة الكويت

لبنان.. انطلاق بطولة آسيا للتايكوندو بمشاركة الكويت
التاريخ
9/2/2023 2:24:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ايوب خداج
بيروت - 2 - 9 (كونا) -- انطلقت فعاليات بطولة آسيا للتايكوندو التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتايكوندو تحت اشراف الاتحاد الاسيوي للعبة اليوم السبت بمشاركة كبيرة من لاعبي الاتحاد الكويتي للتايكوندو.
وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة عضو مجلس ادارة الاتحاد فيصل الرشيدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "الاتحاد يشارك ب16 لاعبا ستة عن فئة الناشئين وستة عن فئة الرجال واربعة عن فئة الاشبال".
واضاف الرشيدي ان "هذه المشاركة تأتي انطلاقا من الحرص على اكساب لاعبينا اكبر قدر من التجارب التي تعزز من خبراتهم الفنية".
واعتبر ان اكتساب الخبرة "خصوصا لدى الناشئين" امر مهم لانه يمكنهم من الانتقال إلى فئة الرجال "محصنين بالمهارات والتجارب الجيدة".
ولفت إلى اهمية المشاركة في البطولات على اختلاف انواعها لاسيما كالبطولة الاسيوية الحالية لأنها تفتح المجال أمام لاعبي المنتخب الكويتي بتحصيل أكبر قدر من النقاط والتي تمكنهم من المشاركة في البطولات الأولمبية.
واشاد الرشيدي بالتنظيم الجيد للاتحاد اللبناني للتايكوندو وما يوفره لإنجاح هذه البطولة.
بدوره قال مدرب المنتخب الكويتي لفئة الرجال والناشئين وليد المرشاد ل(كونا) ان "البطولة الاسيوية تفتح المجال أمام لاعبينا للاحتكاك بالمنتخبات القوية في لعبة التايكوندو والاستفادة بأكبر قدر ممكن من التجارب المختلفة للاعبين الآخرين".
ولفت إلى أن البطولة تضم لاعبين على مستوى عال من المهارات الفنية مشيرا إلى أن اللاعبين طلال القحطاني وخالد المطيري قدما أداء جيدا وإن لم يحالفهما الحظ اليوم.
وعلى صعيد المباريات التي جرت اليوم خسر القحطاني امام لاعب منتخب كوريا الجنوبية بينما فاز اللاعب خالد المطيري على لاعب المنتخب اللبناني ليعود ويخسر في منافسته على الميدالية البرونزية أمام اللاعب التايلاندي.
وتمتد بطولة آسيا للتايكوندو حتى ال10 من سبتمبر الجاري في مجمع (نهاد نوفل) في منطقة (ذوق مكايل) شمال العاصمة بيروت.
ويتكون وفد الاتحاد الكويتي إلى جانب رئيس الوفد فيصل الرشيدي من امين السر المساعد في الاتحاد ناصر العدواني والمدير الفني للمنتخبات فرج الفضل والمستشار الفني يحيى علام.
ويرافق اللاعبين مدرب المنتخب لفئة الرجال والناشئين وليد المرشاد ومدرب المنتخب فئة الاشبال منيف الديحاني.
وكان رئيس الاتحاد الكويتي للتايكوندو هاني المرشاد قد شارك في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للتايكوندو التي عقدت قبيل انطلاق البطولة برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي لي كيو سيوك.
ومن المتوقع ان تقام بعد انتهاء بطولة آسيا (دورة بيروت المفتوحة السنوية الخامسة) في المجمع الرياضي نفسه ما بين 11 و13 سبتمبر وبمشاركة الاتحاد الكويتي للتايكوندو ايضا. (النهاية) ا ي ب / أ م س
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