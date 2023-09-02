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(صندوق التنمية) يفتح غدا باب الالتحاق بالدورة ال39 لبرنامج تأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين

9/2/2023 2:24:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 9 (كونا) -- أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن فتح باب الالتحاق بالدورة ال39 لبرنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد من المهندسين والمعماريين الكويتيين غدا الاحد بكافة التخصصات.
وقال الصندوق في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن على الراغبين بالتسجيل في البرنامج التدريبي تعبئة طلب الالتحاق من خلال الموقع الالكتروني ( ثم الحضور إلى مبنى الصندوق اعتبارا من الغد وحتى 17 سبتمبر الحالي.
وأضاف أنه من المقرر أن ينطلق البرنامج في الثالث من ديسمبر المقبل ويستمر لمدة 13 شهرا موزعة على ثلاثة مراحل هي محاضرات وورش عمل في مقر الصندوق وتدريب ميداني خارج البلاد بالإضافة إلى تدريب ميداني داخل الكويت.
وأكد أن البرنامج يحظى باهتمام محلي كبير كونه يصب في إطار دعم جهود التنمية البشرية في الكويت مشيرا إلى أنه يسعى منذ اطلاقه في عام 2004 إلى اكساب المهندسين والمعماريين حديثي التخرج مهارات احترافية عالية تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.
وبين أن البرنامج يسعى كذلك إلى المساهمة في جهود الحكومة في مجال التنمية البشرية للكوادر الوطنية والدعم المؤسسي للقطاع الخاص.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خرج 36 دفعة بواقع 882 مهندسا ومهندسة يعمل معظمهم حاليا في القطاع الخاص الكويتي. (النهاية)

م ض / أ م ح



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