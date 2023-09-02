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(صناع الخير) و(النجاة الخيرية) يوزعون مساعدات على اللاجئين والاسر المحتاجة في لبنان

9/2/2023 2:24:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 9 (كونا) -- وزع فريق (صناع الخير) التطوعي بالتعاون مع جمعية (النجاة الخيرية) اليوم السبت مساعدات غذائية لاسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين وللعائلات اللبنانية المحتاجة بالاضافة إلى دعم مشاريع الكسب الحلال لمساعدة اللاجئين في الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في لبنان.
وقال مسؤول العلاقات العامة في جمعية (النجاة الخيرية) طارق العيسى لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام "الرحلة التطوعية" التي قام بها فريق (صناع الخير) التطوعي بالتعاون مع الجمعية انها ركزت على مساعدة الايتام والارامل من اللاجئين.
واضاف العيسى ان الرحلة شملت مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة (عرسال) شمالي شرق لبنان ومدينة (صيدا) في الجنوب.
ولفت إلى ان الفريق جال في (عرسال) على عدد من المخيمات تم خلالها توزيع الهدايا على الاطفال والاطلاع على بعض الحالات وتوزيع الحصص الغذائية على الاسر.
واشار إلى ان الفريق قدم الدعم لمشاريع الكسب الحلال خصوصا للنساء والارامل والتي من شأنها "توفير مصدر دخل لبعض العائلات المحتاجة" بالاضافة إلى تأثيث الخيم المتضررة من سوء الاحوال الجوية.
وقال العيسى ان فريق (صناع الخير) زار المستوصفات في مدينة (صيدا) جنوبي لبنان واشرف على معاينة الاطفال الايتام وتقديم الخدمات الطبية لهم من قبل الأطباء في المستوصف.
كما وزع الفريق الكسوة على الاطفال الايتام ومبالغ مالية مقدمة من عدد من المتبرعين من اهل الخير في الكويت في إحدى المدارس في المدينة.
واكد استمرار الفريق التطوعي وجمعية (النجاة الخيرية) في دعمهم للاجئين والاسر في لبنان وتقديم المزيد من المساعدات على اختلاف انواعها.(النهاية) ا ي ب / ن س ع

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