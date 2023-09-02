(صناع الخير) و(النجاة الخيرية) يوزعون مساعدات على اللاجئين والاسر المحتاجة في لبنان
التاريخ
9/2/2023 2:24:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 9 (كونا) -- وزع فريق (صناع الخير) التطوعي بالتعاون مع جمعية (النجاة الخيرية) اليوم السبت مساعدات غذائية لاسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين وللعائلات اللبنانية المحتاجة بالاضافة إلى دعم مشاريع الكسب الحلال لمساعدة اللاجئين في الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في لبنان.
وقال مسؤول العلاقات العامة في جمعية (النجاة الخيرية) طارق العيسى لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام "الرحلة التطوعية" التي قام بها فريق (صناع الخير) التطوعي بالتعاون مع الجمعية انها ركزت على مساعدة الايتام والارامل من اللاجئين.
واضاف العيسى ان الرحلة شملت مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة (عرسال) شمالي شرق لبنان ومدينة (صيدا) في الجنوب.
ولفت إلى ان الفريق جال في (عرسال) على عدد من المخيمات تم خلالها توزيع الهدايا على الاطفال والاطلاع على بعض الحالات وتوزيع الحصص الغذائية على الاسر.
واشار إلى ان الفريق قدم الدعم لمشاريع الكسب الحلال خصوصا للنساء والارامل والتي من شأنها "توفير مصدر دخل لبعض العائلات المحتاجة" بالاضافة إلى تأثيث الخيم المتضررة من سوء الاحوال الجوية.
وقال العيسى ان فريق (صناع الخير) زار المستوصفات في مدينة (صيدا) جنوبي لبنان واشرف على معاينة الاطفال الايتام وتقديم الخدمات الطبية لهم من قبل الأطباء في المستوصف.
كما وزع الفريق الكسوة على الاطفال الايتام ومبالغ مالية مقدمة من عدد من المتبرعين من اهل الخير في الكويت في إحدى المدارس في المدينة.
واكد استمرار الفريق التطوعي وجمعية (النجاة الخيرية) في دعمهم للاجئين والاسر في لبنان وتقديم المزيد من المساعدات على اختلاف انواعها.(النهاية) ا ي ب / ن س ع
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