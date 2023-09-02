مؤسسة (كتارا) القطرية تعلن تأسيس برنامج (جينوم التنوع الحيوي)
التاريخ
9/2/2023 2:24:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 2 - 9 (كونا) -- أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) القطرية اليوم السبت عن تأسيس برنامج (كتارا لجينوم التنوع الحيوي) بهدف الحفاظ على البيئة والمزاوجة بين العلم والتراث وتشجيع البحث العلمي في مجال الصقور واستقطاب الطاقات العلمية الشابة.
ونقلت وكالة الانباء القطرية (قنا) عن المدير العام للمؤسسة ورئيس البرنامج خالد السليطي قوله "إن برنامج كتارا لجينوم التنوع الحيوي هو الأول من نوعه في المنطقة" موضحا أنه يهدف إلى إنشاء مركز متخصص مستقبلا بدراسات جينوم التنوع الحيوي للبناء على ما أسسه مشروع (قطر لجينوم الصقور) من آليات بحثية ونتائج وشبكة تعاون مع الجهات البحثية المرموقة داخل الدولة وخارجها.
وأضاف السليطي أن البرنامج يهدف أيضا إلى توظيف علوم الجينوم للحفاظ على الأنواع الحية في قطر لاسيما ذات البعد الثقافي كالصقور وغيرها مؤكدا أن البرنامج يتوج مبادرات (كتارا) في شتى المجالات وبناء جسور التواصل بين الباحثين محليا وعالميا كما يعزز مكانتها كملتقى لثقافات العالم وواحة للتواصل الحضاري بين الشعوب في مجال العلم والمعرفة.
وأضاف السليطي أن البرنامج سيساهم في فتح مسارات جديدة للبحث العلمي ونشر الأبحاث والدراسات والعمل على تطوير فحوصات جينية للصقور وغيرها من الأنواع الحية ذات الأهمية التراثية والثقافية لقطر ليكون البرنامج الأول والرائد في المنطقة في تقديم مثل هذه الخدمات.
وأشار إلى أن البرنامج سيعمل على تحليل الخرائط الجينية للحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي في قطر وذلك تعزيزا لأهداف الاستدامة التي تتسق مع رؤية ورسالة المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) لافتا إلى أن برنامج (كتارا لجينوم التنوع الحيوي) يعتبر أحد المشاريع التي عملت عليها جمعية القناص القطرية لخدمة تراث الصقارة محليا وإقليميا ودوليا.
وذكر أن (كتارا) تهدف من خلال هذا البرنامج إلى أن تكون قطر هي الأولى في المنطقة في مجال الفحص الجيني المرجعي المعتمد للأنواع الحية ذات الأهمية البيئية والبعد التراثي بالإضافة إلى استقطاب الطاقات العلمية الشابة في قطر وتدريبها ضمن أهداف التنمية البشرية لرؤية (قطر 2030).
يذكر ان مؤسسة (كتارا) أحد أكبر المشاريع في قطر ذات الأبعاد الثقافية المتعددة يزورها الجمهور للتعرف على ثقافات العالم عبر مسارحها وقاعات الاحتفالات الموسيقية وقاعات العرض ومرافق أخرى كما انها تقوم مقام الوصي على تراث وتقاليد قطر من خلال استضافتها لمهرجانات وورش ومعارض.(النهاية)
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