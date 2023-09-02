Sunday, 03 September 2023 02:47 GMT

مؤسسة (كتارا) القطرية تعلن تأسيس برنامج (جينوم التنوع الحيوي)

9/2/2023 2:24:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 2 - 9 (كونا) -- أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) القطرية اليوم السبت عن تأسيس برنامج (كتارا لجينوم التنوع الحيوي) بهدف الحفاظ على البيئة والمزاوجة بين العلم والتراث وتشجيع البحث العلمي في مجال الصقور واستقطاب الطاقات العلمية الشابة.
ونقلت وكالة الانباء القطرية (قنا) عن المدير العام للمؤسسة ورئيس البرنامج خالد السليطي قوله "إن برنامج كتارا لجينوم التنوع الحيوي هو الأول من نوعه في المنطقة" موضحا أنه يهدف إلى إنشاء مركز متخصص مستقبلا بدراسات جينوم التنوع الحيوي للبناء على ما أسسه مشروع (قطر لجينوم الصقور) من آليات بحثية ونتائج وشبكة تعاون مع الجهات البحثية المرموقة داخل الدولة وخارجها.
وأضاف السليطي أن البرنامج يهدف أيضا إلى توظيف علوم الجينوم للحفاظ على الأنواع الحية في قطر لاسيما ذات البعد الثقافي كالصقور وغيرها مؤكدا أن البرنامج يتوج مبادرات (كتارا) في شتى المجالات وبناء جسور التواصل بين الباحثين محليا وعالميا كما يعزز مكانتها كملتقى لثقافات العالم وواحة للتواصل الحضاري بين الشعوب في مجال العلم والمعرفة.
وأضاف السليطي أن البرنامج سيساهم في فتح مسارات جديدة للبحث العلمي ونشر الأبحاث والدراسات والعمل على تطوير فحوصات جينية للصقور وغيرها من الأنواع الحية ذات الأهمية التراثية والثقافية لقطر ليكون البرنامج الأول والرائد في المنطقة في تقديم مثل هذه الخدمات.
وأشار إلى أن البرنامج سيعمل على تحليل الخرائط الجينية للحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي في قطر وذلك تعزيزا لأهداف الاستدامة التي تتسق مع رؤية ورسالة المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) لافتا إلى أن برنامج (كتارا لجينوم التنوع الحيوي) يعتبر أحد المشاريع التي عملت عليها جمعية القناص القطرية لخدمة تراث الصقارة محليا وإقليميا ودوليا.
وذكر أن (كتارا) تهدف من خلال هذا البرنامج إلى أن تكون قطر هي الأولى في المنطقة في مجال الفحص الجيني المرجعي المعتمد للأنواع الحية ذات الأهمية البيئية والبعد التراثي بالإضافة إلى استقطاب الطاقات العلمية الشابة في قطر وتدريبها ضمن أهداف التنمية البشرية لرؤية (قطر 2030).
يذكر ان مؤسسة (كتارا) أحد أكبر المشاريع في قطر ذات الأبعاد الثقافية المتعددة يزورها الجمهور للتعرف على ثقافات العالم عبر مسارحها وقاعات الاحتفالات الموسيقية وقاعات العرض ومرافق أخرى كما انها تقوم مقام الوصي على تراث وتقاليد قطر من خلال استضافتها لمهرجانات وورش ومعارض.(النهاية)

س س س/ أ م س



MENAFN02092023000071011013ID1106998583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث