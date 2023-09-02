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قادة الانقلاب في الغابون يعلنون إعادة فتح الحدود

9/2/2023 2:24:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 2 - 9 (كونا) -- أعلن قادة الانقلاب في الغابون اليوم السبت إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بعد إغلاقها إثر الإطاحة بحكم الرئيس علي بونغو.
ونقلت وكالة الانباء الغابونية عن رئيس "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" في الغابون الجنرال أولريك مانفومبي القول "إن اللجنة قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بدءا من اليوم السبت".
وكان ضباط في الجيش الغابوني نفذوا انقلابا على الرئيس بونغو الأربعاء الماضي بعد ساعات من إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة.
وأعلن هؤلاء الضباط تشكيل "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" في الغابون واختيار الجنرال برايس أوليغي نغيما قائدا للمرحلة الانتقالية علما أنه كان يشغل منصب رئيس الحرس الجمهوري في عهد الرئيس المطاح به. (النهاية)

م ر ي / م ع ع




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