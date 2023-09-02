قادة الانقلاب في الغابون يعلنون إعادة فتح الحدود

قادة الانقلاب في الغابون يعلنون إعادة فتح الحدود
التاريخ
9/2/2023 2:24:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 2 - 9 (كونا) -- أعلن قادة الانقلاب في الغابون اليوم السبت إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بعد إغلاقها إثر الإطاحة بحكم الرئيس علي بونغو.
ونقلت وكالة الانباء الغابونية عن رئيس "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" في الغابون الجنرال أولريك مانفومبي القول "إن اللجنة قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بدءا من اليوم السبت".
وكان ضباط في الجيش الغابوني نفذوا انقلابا على الرئيس بونغو الأربعاء الماضي بعد ساعات من إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة.
وأعلن هؤلاء الضباط تشكيل "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" في الغابون واختيار الجنرال برايس أوليغي نغيما قائدا للمرحلة الانتقالية علما أنه كان يشغل منصب رئيس الحرس الجمهوري في عهد الرئيس المطاح به. (النهاية)
م ر ي / م ع ع
MENAFN02092023000071011013ID1106998582
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