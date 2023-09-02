الدوري الإسباني: المتصدر (ريال مدريد) يهزم (خيتافي) بهدفين لهدف
التاريخ
9/2/2023 2:24:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 2 - 9 (كونا) -- حقق متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم (ريال مدريد) فوزا صعبا على ضيفه (خيتافي) بهدفين لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.
وفي المباراة التي أقيمت على ملعب (سانتياغو برنابيو) تقدم (خيتافي) بهدف سجله بورخا مايورال في الدقيقة 11 ليرد (ريال مدريد) عبر لاعبه خوسيلو في الدقيقة 47 من المباراة الأولى للريال على أرضه منذ بداية الموسم.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أضاف البريطاني جود بيلينجهام الهدف الثاني لأصحاب الأرض لحسم الفوز رافعا في الوقت نفسه رصيده من الأهداف إلى خمسة في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.
وبهذه النتيجة حصد (ريال مدريد) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة متقدما بواقع خمس نقاط على الوصيف (أتلتيكو مدريد) بينما تجمد رصيد (خيتافي) عند أربع نقاط في المركز 13 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (ريال سوسيداد) الخامس في الترتيب على (غرناطة) بخمسة أهداف لثلاثة في وقت سابق اليوم فيما سقط (فياريال) ال 15 بالترتيب بهدف لثلاثة أهداف أمام (قادش) وفاز (سيلتا فيغو) ال13 بثلاثة أهداف لاثنين على (ألمريا) أمس الجمعة.
ويلعب الوصيف (أتلتيكو مدريد) ضد متذيل الترتيب (إشبيلية) قبل أن يختتم (برشلونة) الرابع في الترتيب منافسات الجولة بمواجهة (أوساسونا) التاسع غدا الأحد. (النهاية)
ه ن د / م م ج
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