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الدوري الإسباني: المتصدر (ريال مدريد) يهزم (خيتافي) بهدفين لهدف

9/2/2023 2:24:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 2 - 9 (كونا) -- حقق متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم (ريال مدريد) فوزا صعبا على ضيفه (خيتافي) بهدفين لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.
وفي المباراة التي أقيمت على ملعب (سانتياغو برنابيو) تقدم (خيتافي) بهدف سجله بورخا مايورال في الدقيقة 11 ليرد (ريال مدريد) عبر لاعبه خوسيلو في الدقيقة 47 من المباراة الأولى للريال على أرضه منذ بداية الموسم.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أضاف البريطاني جود بيلينجهام الهدف الثاني لأصحاب الأرض لحسم الفوز رافعا في الوقت نفسه رصيده من الأهداف إلى خمسة في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.
وبهذه النتيجة حصد (ريال مدريد) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة متقدما بواقع خمس نقاط على الوصيف (أتلتيكو مدريد) بينما تجمد رصيد (خيتافي) عند أربع نقاط في المركز 13 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (ريال سوسيداد) الخامس في الترتيب على (غرناطة) بخمسة أهداف لثلاثة في وقت سابق اليوم فيما سقط (فياريال) ال 15 بالترتيب بهدف لثلاثة أهداف أمام (قادش) وفاز (سيلتا فيغو) ال13 بثلاثة أهداف لاثنين على (ألمريا) أمس الجمعة.
ويلعب الوصيف (أتلتيكو مدريد) ضد متذيل الترتيب (إشبيلية) قبل أن يختتم (برشلونة) الرابع في الترتيب منافسات الجولة بمواجهة (أوساسونا) التاسع غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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