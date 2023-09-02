Sunday, 03 September 2023 02:47 GMT

فرض حظر تجوال بمحافظة (كركوك) العراقية إثر أعمال عنف خلفت قتيلا وجرحى

9/2/2023 2:24:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 2 - 9 (كونا) -- أمر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اليوم السبت بإعلان حظر التجوال بمحافظة (كركوك) شمال العراق على خلفية أعمال عنف خلفت قتيلا وستة جرحى ودعا القوات الأمنية إلى السعي لاستتباب الأمن في المدينة.
وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بفرض حظر التجوال في (كركوك) والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.
ووجه السوداني حسب البيان القطعات الأمنية في محافظة (كركوك) بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.
كما شدد على أن تكون هذه القطعات "حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن (كركوك) ومن أي جهة كانت وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية".
ودعا كذلك جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك.
وبدوره قال المتحدث باسم شرطة (كركوك) عامر شواني في تصريح صحفي أن شخصا قتل فيما أصيب ستة آخرون وجميعهم مدنيون خلال أعمال العنف في كركوك.
وشهدت المحافظة اليوم السبت تظاهرات مطالبة بفتح الطريق مع اربيل والذي تم قطعه من قبل مجموعة اعتصموا أمام المقر المتقدم للعمليات المشتركة في (كركوك) مطالبين بعدم إعادة تسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بناء على الاتفاق السياسي بين اربيل وبغداد وقرار رئيس الوزراء العراقي بهذا الشأن. (النهاية)

ص ب ر / م م ج




MENAFN02092023000071011013ID1106998580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث