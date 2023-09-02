فرض حظر تجوال بمحافظة (كركوك) العراقية إثر أعمال عنف خلفت قتيلا وجرحى
التاريخ
9/2/2023 2:24:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 2 - 9 (كونا) -- أمر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اليوم السبت بإعلان حظر التجوال بمحافظة (كركوك) شمال العراق على خلفية أعمال عنف خلفت قتيلا وستة جرحى ودعا القوات الأمنية إلى السعي لاستتباب الأمن في المدينة.
وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بفرض حظر التجوال في (كركوك) والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.
ووجه السوداني حسب البيان القطعات الأمنية في محافظة (كركوك) بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.
كما شدد على أن تكون هذه القطعات "حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن (كركوك) ومن أي جهة كانت وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية".
ودعا كذلك جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك.
وبدوره قال المتحدث باسم شرطة (كركوك) عامر شواني في تصريح صحفي أن شخصا قتل فيما أصيب ستة آخرون وجميعهم مدنيون خلال أعمال العنف في كركوك.
وشهدت المحافظة اليوم السبت تظاهرات مطالبة بفتح الطريق مع اربيل والذي تم قطعه من قبل مجموعة اعتصموا أمام المقر المتقدم للعمليات المشتركة في (كركوك) مطالبين بعدم إعادة تسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بناء على الاتفاق السياسي بين اربيل وبغداد وقرار رئيس الوزراء العراقي بهذا الشأن. (النهاية)
ص ب ر / م م ج
MENAFN02092023000071011013ID1106998580
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