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ضبط تشكيل عصابي حاول تهريب نحو 140 كغم من مادة الحشيش و50000 حبة كبتاغون عن طريق البحر

9/2/2023 2:24:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت ضبط تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص حاولوا تهريب نحو 140 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و50000 حبة كبتاغون وإدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون واستمرار اتخاذ التدابير اللازمة لتجفيف منابع التهريب والاتجار في المواد المخدرة فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط التشكيل العصابي الذي يضم (مواطن وخمسة متهمين من الجنسية الآسيوية ومتهمان من المقيمين بصورة غير قانونية).
وأوضحت أنه من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري توصل رجال المكافحة إلى معلومات تفيد بقيام شخصين بمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة وإدخالها إلى البلاد عن طريق البحر مبينة أنه بعد جمع المعلومات ومراقبة المتهمين على مدار الساعة تم استصدار الإذن القانوني اللازم وضبطهما وبمواجهتما أقرا واعترفا بجلب خمس حقائب بداخلها نحو 120 كيلوغراما من مادة الحشيش و50 ألف حبة كبتاغون.
وأضافت "كما تم التوصل إلى معلومات تفيد بقدوم باخرة محملة بكمية من المواد المخدرة وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم رصدها بعد قدومها إلى البلاد وضبط أربعة أشخاص من الجنسية الآسيوية تورطوا في عملية جلب 20 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة مخبئة بطريقة سرية كما تم ضبط مستقبلي الباخرة وهما شخصان من المقيمين بصورة غير قانونية وعثر بحوزتهما على 30 غراما من مادة الشبو المخدرة".
وأفادت بأنه جاري إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ودعت الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ رقم (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات رقم (1884141). (النهاية)

ح م د / م ص ع



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