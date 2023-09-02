ضبط تشكيل عصابي حاول تهريب نحو 140 كغم من مادة الحشيش و50000 حبة كبتاغون عن طريق البحر
التاريخ
9/2/2023 2:24:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت ضبط تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص حاولوا تهريب نحو 140 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و50000 حبة كبتاغون وإدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون واستمرار اتخاذ التدابير اللازمة لتجفيف منابع التهريب والاتجار في المواد المخدرة فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط التشكيل العصابي الذي يضم (مواطن وخمسة متهمين من الجنسية الآسيوية ومتهمان من المقيمين بصورة غير قانونية).
وأوضحت أنه من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري توصل رجال المكافحة إلى معلومات تفيد بقيام شخصين بمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة وإدخالها إلى البلاد عن طريق البحر مبينة أنه بعد جمع المعلومات ومراقبة المتهمين على مدار الساعة تم استصدار الإذن القانوني اللازم وضبطهما وبمواجهتما أقرا واعترفا بجلب خمس حقائب بداخلها نحو 120 كيلوغراما من مادة الحشيش و50 ألف حبة كبتاغون.
وأضافت "كما تم التوصل إلى معلومات تفيد بقدوم باخرة محملة بكمية من المواد المخدرة وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم رصدها بعد قدومها إلى البلاد وضبط أربعة أشخاص من الجنسية الآسيوية تورطوا في عملية جلب 20 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة مخبئة بطريقة سرية كما تم ضبط مستقبلي الباخرة وهما شخصان من المقيمين بصورة غير قانونية وعثر بحوزتهما على 30 غراما من مادة الشبو المخدرة".
وأفادت بأنه جاري إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ودعت الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ رقم (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات رقم (1884141). (النهاية)
ح م د / م ص ع
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