Sunday, 03 September 2023 02:46 GMT

المحكمة العليا في النيجر تأمر بطرد سفير باريس والآلاف يتظاهرون للمطالبة برحيل القوات الفرنسية

9/2/2023 2:22:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وافقت المحكمة العليا في النيجر على الطرد الفوري للسفير الفرنسي، وألغيت حصانته الديبلوماسية، وفقا لطلب موجه إلى رئيس المحكمة، فيما تظاهر الآلاف للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر.
ويأتي هذا التطور بعد أن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب المجلس العسكري الحاكم باستدعاء سفيره بعد شهر من انقلاب تسبب في توتر العلاقات بين الحليفين السابقين، وفقا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء امس.
وأمهل المجلس العسكري، الذي أطاح برئيس النيجر محمد بازوم، السفير الفرنسي سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة البلاد الأسبوع الماضي، وانتهت المهلة في 28 أغسطس دون استدعاء فرنسا لإيتي.
وتقول فرنسا إنها لا تعترف بمدبري الانقلاب كقادة شرعيين للبلاد، وذكرت وثيقة المجلس العسكري الحاكم أنه منذ توليه السلطة في 26 يوليو، ارتكبت فرنسا أعمالا «تنتهك اتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الديبلوماسية، بما في ذلك انتهاك المجال الجوي للنيجر وغيرها من الأعمال التي تتعارض مع مصالح النيجر وشعبه»، وأضافت أن إيتي «رفض مغادرة البلاد بعد إعلانه شخصا غير مرغوب فيه».
في الأثناء، تظاهر الآلاف امس مجددا في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر، ونظم التحرك قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من حركة «ام62» وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر.
وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها «أيها الجيش الفرنسي، ارحل عن بلادنا!».

MENAFN02092023000130011022ID1106998576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث