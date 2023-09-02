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العراق احتجاجات لإغلاق أنصار الحشد الشعبي طريق كركوك - أربيل والسلطات تفرض حظر تجوال

9/2/2023 2:22:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل مدني على الأقل واصيب ثمانية آخرون امس حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك المتعددة الاتنيات في شمال العراق، حيث فرضت السلطات حظرا للتجول، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.
وأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف لوكالة فرانس برس أن هوية الضحية المدني لم تتضح على الفور وكذلك ظروف مقتله، لافتا الى أن الجرحى «وبينهم عنصر أمني، أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة».
وأطلقت القوات الأمنية في كركوك بشمال العراق النار على متظاهرين أكراد يطالبون بإعادة فتح طريق كركوك-أربيل، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين، فيما وجه رئيس الوزراء العراقي قوات الأمن بفرض سلطة القانون وإعادة الهدوء في المحافظة، وفق ما أفادت وسائل إعلام عراقية امس.
وذكر تلفزيون «كردستان 24» أن المظاهرة اندلعت احتجاجا على قيام «أنصار» للحشد الشعبي بإغلاق الطريق. كما قال إن قطع الطريق جاء احتجاجا على استعادة الحزب الديموقراطي الكردستاني لمقراته في كركوك.
جاء ذلك بعد أيام من قيام مواطنين مناصرين للحشد الشعبي بإغلاق الطريق الواصل بين المحافظتين احتجاجا على إخلاء مقر عمليات كركوك (مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني سابقا) وتسليمه للحزب.
وأوضحت شبكة «رووداو» الإعلامية أن القوات الأمنية قامت بإطلاق كثيف على المتظاهرين، مشيرة إلى مخاوف من وقوع اشتباكات مباشرة بين المتظاهرين ومحتجين آخرين.
في موازاة ذلك، قررت قيادة شرطة محافظة كركوك فرض حظر تجوال في المحافظة على خلفية التوترات.
وذكر بيان للقيادة «نوجه كافة المواطنين بالتوجه إلى محلات سكنهم وإخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة». وأضاف البيان «ستقوم قيادة الشرطة بكافة توابعها بتطبيق حظر تجوال في كافة أرجاء المدينة يرجى الالتزام تجنبا للمساءلة القانونية».
من جانبه، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، القطاعات الأمنية في المحافظة بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.
كما شدد على أن تكون هذه القطاعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية.
ووجه بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.
ودعا أيضا جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك.

MENAFN02092023000130011022ID1106998575

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