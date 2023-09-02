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وضع حجر الأساس لإنشاء أول خط للسكك الحديدية بين العراق وإيران

9/2/2023 2:22:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس حجر الأساس لإنشاء أول خط للسكك الحديدية يربط بلاده بشبكة السكك الحديد في إيران المجاورة، الحليف السياسي الأساسي والشريك الاقتصادي للعراق.
وقال مسؤول في وزارة النقل العراقية لوكالة فرانس برس إن «مشروع ربط البصرة - الشلامجة» سيربط المدينة الساحلية الكبيرة في أقصى جنوب العراق بمنفذ الشلامجة الحدودي على مسافة أكثر من 32 كيلومترا، بمدة إنجاز تقدر بما بين 18 إلى 24 شهرا.
وأكد السوداني في كلمة له أن الهدف سيكون «رفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا». وأشار إلى ان «المشروع ظل قيد المناقشة لسنوات قبل التوصل إلى اتفاق في 2021».
ووضع السوداني أمس في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة اللبنة الأولى للمشروع إلى جانب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.
وشكر السوداني طهران على توليها إزالة الألغام التي ستنفذ على الحدود قبل إنشاء خط السكة الحديد، وكذلك لتركيب جسر للسكة الحديد مستقبلا فوق شط العرب، وهو نهر كبير تختلط فيه مياه نهري دجلة والفرات.
من جانبه، رحب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر بالمشروع «الاستراتيجي» الذي سيكتمل «خلال العامين المقبلين»، بحسب وكالة أنباء إرنا. وقال إن المشروع «سيربط السكك الحديدية بين البلدين ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية».
ووصف في كلمته خلال الافتتاح «هذا المشروع بأنه خطة استراتيجية لإيران والعراق وتحول في منطقة غرب آسيا».
وسيبنى نصف الخط البالغ طوله 32 كيلومترا في الجانب الإيراني، وفقا لوكالة إرنا.

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