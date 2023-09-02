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بيونغ يانغ تطلق عدة صواريخ كروز جديدة باتجاه البحر

9/2/2023 2:22:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ في اتجاه البحر.
وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان أن جهازي المخابرات في سيئول والولايات المتحدة يعملان على تحليل تفاصيل الإطلاق.
وهذا الإطلاق هو الأحدث ضمن سلسلة لتجارب صاروخية وتدريبات عسكرية أجرتها كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال متحدث باسم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية «هذا فعل عدائي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية».
من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليابان بإثارة التوترات في المنطقة من خلال تطوير صواريخ طويلة المدى، لكنها لم تأت على ذكر إطلاق الصواريخ.
وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الخميس الماضي أن بيونغ يانغ أجرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية متبعة سياسة «الأرض المحروقة»، وهو ما أثار انتقادات من سيئول.

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