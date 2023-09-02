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الإمارات 309 مرشحين يتنافسون على عضوية المجلس الوطني الاتحادي

9/2/2023 2:22:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات في دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات 309 في جميع إمارات الدولة.
يأتي ذلك بعد انتهاء فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، والتي استمرت من 26 حتى 28 أغسطس الماضي، حيث لم تتلق اللجنة الوطنية للانتخابات أية طعون على المرشحين، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في بيان امس.
ووفقا للقائمة النهائية، بلغ إجمالي عدد المرشحين 309، موزعين على الإمارات على النحو التالي: 118 مرشحا في إمارة أبوظبي، و57 مرشحا في إمارة دبي، و50 مرشحا في إمارة الشارقة، و21 مرشحا في إمارة عجمان، و34 مرشحا في إمارة رأس الخيمة، و14 مرشحا في إمارة أم القيوين، و15 مرشحا في إمارة الفجيرة.
وأكد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات عبدالرحمن بن محمد العويس حرص اللجنة على توفير كل الإمكانات لضمان تنفيذ عملية انتخابية ناجحة ترقى لطموحات قيادة دولة الإمارات التي تطمح إلى تبوؤ الدولة المراكز الأولى عالميا في جميع المجالات.
ودعا العويس جميع المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية إلى التقيد بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 لتفادي ارتكاب أية مخالفات من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية.
وشكلت نسبة النساء في قائمة المرشحين النهائية 41% بواقع 128 مرشحة، توزعن على الإمارات على النحو التالي: 54 في إمارة أبوظبي، و27 في إمارة دبي، و19 في إمارة الشارقة، و12 في إمارة عجمان، و5 في إمارة رأس الخيمة، و5 في إمارة أم القيوين، و6 في إمارة الفجيرة.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين 181 مرشحا من الرجال بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، موزعين على الإمارات على النحو التالي: 64 في إمارة أبوظبي، و30 في إمارة دبي، و31 في إمارة الشارقة، و9 في إمارة عجمان، و29 في إمارة رأس الخيمة، و9 في إمارة أم القيوين، و9 في إمارة الفجيرة.
وشهدت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاما بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين، فيما بلغ عدد المرشحين من الفئة العمرية أكبر من 36 عاما نحو 273 مرشحا بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين يوم 11 الجاري لمدة 23 يوما، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ 26 الجاري، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 من الشهر ذاته، وفقا للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.

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