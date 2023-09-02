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اشتداد المعارك في الخرطوم والبرهان نرفض الإملاءات

9/2/2023 2:22:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة والشعب متفقون على دحر قوات الدعم السريع، مرحبا بأي دعم من الدول الشقيقة والصديقة يصب في تطوير الوطن وإعادة الإعمار، قاطعا بعدم قبول أي إملاءات خارجية.
جاء ذلك خلال زيارة البرهان إلى الفرقة الثانية عشر مشاة بسنكات في ولاية البحر الأحمر، حسبما ذكرت وكالة السودانية (سونا).
وشدد البرهان على أنه «لا تراجع أبدا»، معتبرا أن «الحرب في السودان تنتهي بنهاية التمرد فقط».
وأضاف أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تشهدها البلاد حاليا تؤكد على «الحاجة إلى وجود جيش محترف».
ميدانيا، أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية ومتتالية في أحياء الحزام جنوبي العاصمة الخرطوم.
وأشار الشهود إلى أن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة أهدافا لقوات الدعم السريع في كل من: بحري وشرق النيل ووسط وشرقي أم درمان، بينما ردت «الدعم السريع» على أهداف للجيش وسط وشرقي الخرطوم.
وتواصلت المعارك في أم درمان وشمال كردفان وجنوب دارفور، حيث اتهم المتحدث باسم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باستهداف مناطق سكنية في الخرطوم والأبيض ونيالا بقصف مدفعي وصاروخي، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
في المقابل، قالت قوات الدعم السريع، إنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش من دون أن تحدد مكان إسقاطها.

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