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انقلابيو الغابون يعيدون فتح الحدود ويعدون بدستور جديد وباريس تكثف ضغوطها بتعليق التعاون العسكري

9/2/2023 2:22:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت السلطات العسكرية في الغابون إعادة فتح حدود البلاد بأثر فوري، بينما بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها بعد أيام من الإطاحة بالرئيس علي بونغو. وقال الناطق باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات» الجنرال أولريك مانفومبي، إن اللجنة «قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية». وبينما لم ترفع السلطات حظر التجوال المفروض في البلاد بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا، أشار مانفومبي إلى أن «المسافرين الواصلين إلى جمهورية الغابون أو الراغبين في المغادرة سيسمح لهم بالسفر عند إبراز وثيقة سفرهم».
في غضون ذلك، أكد وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، تعليق التعاون العسكري مع الغابون، حيث يتمركز نحو 400 جندي فرنسي هناك. وقال ليكورنو، في تصريحات صحافية «فيما يتعلق بالوجود العسكري، هم جنود يقومون بالتدريب وكانوا دائما إلى جانب الجيش الغابوني، وفي الوقت الحالي تم تعليق عمليات التدريب في انتظار أن يتضح الوضع السياسي في البلاد».
وتشارك هذه القوات المتمركزة في حماية المواطنين الفرنسيين، وهي على استعداد لتقديم التعزيزات للعمليات والتعاون مع الجيش الغابوني وجيوش الدول المجاورة، مثل: الكاميرون، لإجراء تدريبات. جاء ذلك غداة وعد الجنرال بريس أوليجي نجيما قائد الحرس الجمهوري الذي سيقود المرحلة الانتقالية بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة «أكثر ديموقراطية» و«أكثر احتراما لحقوق الإنسان»، لكن بشكل غير «متسرع».
وفي خطاب أمام أعضاء السلك الديبلوماسي نقله التلفزيون الغابوني، قال قائد الحرس الجمهوري الذي سيؤدي يوم الإثنين اليمين الدستورية بصفته «رئيسا انتقاليا»، إن قرار «حل المؤسسات» الذي أصدره العسكريون الأربعاء الماضي «هو أمر مؤقت»، مضيفا أن الهدف «إعادة تنظيم هذه المؤسسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديموقراطية ودولة القانون، وأيضا مكافحة الفساد الذي بات أمرا شائعا في بلادنا». وفي خطاب آخر أمام ممثلين للمجتمع المدني، وعد قائد الحرس الجمهوري أيضا بـ «دستور جديد يلبي تطلعات الشعب الغابوني الذي ظل لوقت طويل (أسير) المعاناة»، وبـ «قانون انتخابي جديد».
لكنه تدارك قائلا: «انطلاقا من الظروف علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فمن سار ببطء سار بأمان».

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