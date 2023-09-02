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أميركا تزود أوكرانيا بأول قذائف اليورانيوم المنضب وروسيا تتوعد بتدميرها فور وصولها

9/2/2023 2:22:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي ألكسندر باشكين، أنه فور وصول قذائف اليورانيوم المنضب الأميركية إلى أوكرانيا سيقوم الجيش الروسي بتدميرها كما دمر القذائف التي أرسلتها بريطانيا إلى كييف من قبل.
وقال باشكين حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية أمس، «إن المخزون البريطاني من قذائف اليورانيوم المنضب تم تدميره في عمق أوكرانيا، وأرى أن الذخيرة الأميركية ستلقى المصير نفسه».
وأضاف أنه من المرجح أن يتم تدمير تلك الذخيرة فور وصولها إلى مخازن قوات كييف.
جاء ذلك بعدما أشارت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، وأكد محتواها مسؤولان أميركيان بشكل منفصل، إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل لأول مرة ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا.
وبإمكان القذائف من هذا النوع المساعدة في تدمير الدبابات الروسية، وهي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف من المقرر الكشف عنها في غضون أيام.
ويمكن إطلاق الذخائر من دبابات أبرامز الأميركية، التي قال مصدر مطلع إنه من المتوقع تسليمها لأوكرانيا خلال أسابيع.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين، إن حزمة المساعدات الجديدة ستتراوح قيمتها بين 240 مليون دولار و375 مليون دولار بحسب محتواها.
وعلى الرغم من أن بريطانيا أرسلت قذائف تحتوي على يورانيوم مستنفد في وقت سابق من العام الحالي، فإن هذه ستكون أول شحنة ترسلها الولايات المتحدة من تلك القذائف، ومن المرجح أن تثير الجدل. يأتي ذلك في أعقاب قرار سابق لإدارة بايدن بمد أوكرانيا بقذائف عنقودية على الرغم من المخاوف من تأثير هذه الأسلحة على المدنيين.
ويثير استخدام قذائف اليورانيوم المستنفد جدلا كبيرا، إذ يقول المعارضون، مثل التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم، إن هناك مخاطر صحية جسيمة من ابتلاع أو استنشاق غبار اليورانيوم المستنفد تشمل السرطان وتشوه المواليد.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن الدراسات التي أجريت في هذا الصدد على عدة مناطق للنزاع «تشير إلى أن وجود بقايا يورانيوم مستنفد منتشرة في البيئة لا يشكل خطرا إشعاعيا على سكان المناطق المتضررة».

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