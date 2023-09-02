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شهادة في برواز

9/2/2023 2:21:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصبح من المألوف في الآونة الأخيرة أن ترى شبابا كويتيين من خريجي الجامعات «محلية أو خارجية» من الجنسين، يعملون في مهن فنية أو حرفية وتقنية، غالبا ما تكون بعيدة عن تخصصهم الجامعي، فهذا يعمل شيفاً وآخر منسق زهور وإدارة الحفلات وتصفيف الشعر والتجميل، وآخر نجار وفي مجال الزراعة وصناعة الأثاث، والدهان وميكانيكا وزينة السيارات، كما يديرون تطبيقات تجارية، وفي إصلاح وصيانة الأجهزة، وفي رحلات بحرية سياحية، أعمال اتخذها كثيرون مهنتهم ووظيفة رئيسية لهم، وهذا شيء جميل يحتاج إلى التشجيع.
لماذا يغير هؤلاء مسارهم الوظيفي ويتحولون من بعد مسيرة أكاديمية امتدت لسنوات ويتخذون خط الحرف اليدوية أو المهن الفنية؟! من المفيد اكتشاف الشغف مبكرا.
يؤيد ذلك فكرة وجود نظام الثانوية الفنية بأفرعها المتنوعة من بعد الانتهاء من المرحلة المتوسطة، يتوجه له هؤلاء وتكون جاذبة للناجحين والمتفوقين لاستكمال تعليمهم في مجال فني، مع تحسين النظرة إليها كثانويات فنية وكمهن حرفية، فلا تكون قاصرة فقط على من فشلوا في التعليم الأكاديمي، كما هو معمول به في المعهد الصناعي، حيث يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما وحاصل على شهادة الصف التاسع، لاختصار المسافة وتقليص المصاريف المادية سواء على الدولة أو الأهل باكتشاف ميول الطالب مبكرا، وللحد من التكاليف التي تدفعها الدولة والأسر لتتحول في هذه الحالات إلى واجهة اجتماعية وإرضاء لنظرة الأسرة والمجتمع «عنده شهادة» وضعت في برواز على الحائط.
فإذا الطالب أو الطالبة كانوا شغوفين بمجال معين ويدركون والأهل هدف أبنائهم، فإن التعليم الفني سيكون ضمن الاختيارات الجيدة والمطروحة.
فهي تؤهل الطالب مباشرة للانخراط في سوق العمل دون دراسات بعدها مع مردود مادي مجز ومنفعة للجميع، أو إن رغب في استكمال مسيرته يتمكن من الالتحاق بالمعاهد والجامعات للحصول على دراسات أعلى.
إنه من الأهمية إعداد جيل من الفنيين يوازي بالعمل الأكاديميين، فليس كل العاملين يجب أن يكونوا من أصحاب الشهادات العليا، ولكن هناك حاجة لقدر كبير من الفنيين والمهنيين من العمالة الوطنية القادرة على العمل بكفاءة وتشغيل وإشغال والنهوض بقطاع الأعمال الفنية واليدوية الذي يفتقر لوجودهم.


imandashtt@

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