عودة المسافرين



طبيعي ان معظم الدول الأوروبية تتمتع بأجواء جميلة وتضاريس وجبال خضراء شاهقة مع نظافة الشوارع والالتزام بالانظمة، والأمر لا يقتصر على أوروبا، فهناك الدول الآسيوية ودول أميركا الجنوبية وأستراليا والعديد من الدول حتى العربية منها فيها الطبيعة الخلابة والطقس البارد والمعتدل، إلا اننا بالنهاية تفكيرنا ومشاعرنا متعلقة بوطننا الحبيب مهما شاهدنا ومهما تمتعنا الا أن قلوبنا تحنّ لبلدنا، لماذا وما الذي جعلنا نشعر بذلك؟ الأسباب طبعا كثيرة وأولها نعمة الأمن والأمان التي نعيشها في كل مكان نذهب اليه في بلدنا في الليل والنهار.

أما في هذه البلدان لا تستغرب اذا حدثت جريمة قتل أمامك أو سرقة في القطارات او الفنادق او في الأسواق، والأمر الآخر هو الأسعار هناك ومقارنتها عندنا، فإنك ستجد الفارق الكبير وربما المبالغ فيها كثيرا سواء في المطاعم او السوبر ماركت او تاكسي الأجرة وفي معظم احتياجاتك هناك ستجدها بمبالغ باهظة ومضحكة في الوقت نفسه لغرابتها والضريبة طبعا على كل شي تشتريه هناك.

كذلك في بعض البلدان اذا شعرت هناك بمرض او حدوث طارئ واحتجت ان تذهب لمستشفى فلن تجده قريبا منك وربما تحتاج ان تذهب عشرات الكيلومترات حتى تجد طبيبا يعالجك وستجلس ساعات عدة حتى يتم فحصك بعد إجراءات وطلبات طويلة ومعقدة ودفع مبالغ مالية طائلة، لذلك نرى الكثير من العائدين يتحلطمون ويتحسرون على سفرهم لبعض البلدان وما واجهوه هناك من ظروف صعبة ومن معاملات سيئة.

من أجل كل ذلك يجب علينا أن نحمد الله ونشكره على النعم التي لا تعد ولا تحصى التي نتمتع بها في بلدنا الذي مهما ذهبنها بعيدا او قريبا فلن نجد بلدا مثله يوفر لشعبه الحرية والكرامة وكل الخدمات الأمنية والصحية والتعليمية والسكنية والوظيفية.

نقول لجميع العائدين الحمد لله على السلامة ونور الوطن بأبنائه وأهله، وواجبنا الحفاظ عليه والالتفاف حول بعضنا البعض وعدم السماح لأي حاسد او حاقد بالنيل منه او الإساءة له او محاولة التفريق بيننا. حفظ الله الكويت من كل مكروه.



