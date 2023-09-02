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لصوص حساباتنا البنكية.. فصول وحلول

9/2/2023 2:21:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لصوص اليوم ليسوا كأسلافهم ممن كانوا يكسرون أقفال البيوت ويقتحمون نوافذها لنهب ما خف وزنه وغلا ثمنه، فالجيل الجديد من هؤلاء استطاعوا التسلق لأسوار البنوك واخترقوا حصونها المنيعة، تسللوا لحسابات أغنياء، ونهبوا أموال بسطاء، في سيناريوهات خطيرة، وفصول مثيرة أشغلت المصارف وألهت المخافر واستنفرت المباحث، ومازال «السلابة» حتى ساعة نشر هذا المقال يعبثون في المؤسسات المالية، ويزعزعون الثقة في الأنظمة المصرفية وحراس الودائع البنكية.
إن تصفير بعض الأرصدة البنكية وما يحدث من سحوبات نقدية، اختلاسا وسلبا واختراقا ونهبا من مواطنين ومقيمين وشبان ومتقاعدين يفترض التفاف مسؤولي الجهات المعنية على طاولة مستديرة والتنقيب عن الثغرات الخطيرة في قلاع المال، وحماية العملاء من عصابات السطو والاحتيال.
مشاهد الاختلاس من أموال الناس تظهر لنا كل يوم ببدعة جديدة ولون مختلف، من انتحال لشخصيات أفراد وبنوك وشركات، مرورا باتصالات مفخخة للعملاء لتقديم عروض تجارية كاذبة، واستدراجهم للإفصاح عن حساباتهم بهدف سرقتها وانتهاء بوجود مواقع مزيفة تماثل مواقع حكومية على الإنترنت، تستخدم عمليات دفع مخالفات أو رسوم معاملات للحصول على أرقام الحسابات وسلب ما فيها من مدخرات.
المسؤولية عن هذا الخلل الذي يتعاظم ككرة الثلج يفترض ان تتحملها جهات عدة هي المعنية بتنظيم عمليات نقل الأموال وتحويلها، والإمساك بالحبال التي يلعب عليها سراق الحسابات، وفك شيفرات العصابات المنظمة وتقديمهم الى العدالة وإيداعهم في مكانهم الصحيح ألا وهو السجن المشدد.
شركات الاتصالات معنية أيضا بفصل خطوط هاتفية غادر أصحابها نهائيا، ومكافحة بيع ارقام وخطوط على مواقع التواصل دون تسجيل بيانات اصحابها وهوياتهم، فسراق اموالنا يستخدمون أرقاما كويتية يتصلون بها علينا.
على البنوك أن تعلم أن توعية العملاء بقدر ما هي مهمة، إلا أنها لم تعد كافية اليوم لوقف عمليات السطو على اموال الناس. وحري بها أن تضع آلية مع البنك المركزي لفرملة عمليات السحب او التحويل المتكررة في غضون ساعات محددة، وتجميد أي عملية تحويل مالي تم الإبلاغ عنها، وان ترفع حساسية التطبيقات الذكية، فتحظر ـ بشكل تقني وآلي ـ أي عملية مشبوهة حتى يتم التأكد من العميل، بنبرة صوته وبصمة وجهه، وتمنع تحويل المبالغ الكبيرة إلا عن طريق البنك أو التواصل مع إدارته او عبر تقنيات أكثر احكاما ورصانة.
المؤسسات التقنية وتكنولوجيا المعلومات، يناط بها مسؤولية تتبع الثغرات ودراستها، وسد الفجوات وترقيعها، وإصلاح عيوب المواقع الالكترونية للمؤسسات والوزارات وتوثيقها، بأحدث التقنيات وأمهر المتخصصين.
على وزارة التجارة أن تمنع بث العروض التجارية من الشركات المحلية والحسابات الانستغرامية، وأن تحظر استخدام روابط دفع «كي نت» إلا بموافقة مسجلة وموثقة برقم يمكن التشييك عليه والتأكد من مصداقيته.
ختامـا: ما نـــتوقعه من الإخوة القائمين علــى البنك المركزي في هذا المستجد الأكثر سخونة على الساحة المحــلية أن ينظموا ملتقيات فاعـــلة وورش عمل مركزة مع البنوك المحلية ووزارة الداخلية والجهاز المركزي لنظم المعلومات، وأن ينسقوا مع البنوك المركزية، في الدول الخليجية والعربية لإنهاء هذه الجرائم المالية التي نهبت مدخرات المواطنين والمقيمين. ولعل من الضرورة المحتمة إنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، وكذلك إتاحة نموذج إلكتروني للإبلاغ عن أي عملية سحب مالي غير قانوني، ومنع سحب الأموال المحولة أو تحــــويلها بشكل فوري في حال الإبــــلاغ عنها خلال ساعات قليلة.
كلمة أخيرة: كلمة شكر أوجهها للمدير المعين لاتحاد التعاونيات عبدالوهاب الفارس، على تجاوبه مع مطلبي ومطلب الكثيرين بعرض أسعار السلع للجميع لمراقبتها. ما فعله الفارس يسجل له على أنه من شباب يغار على الوطن، ويعمل بضمير ويشعر بنبض الشارع. فشكرا لك ولأمثالك.


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