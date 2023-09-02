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زيارة النواف أسعدت المواطنين

9/2/2023 2:21:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منذ أن تم تكليفه رئيسا لمجلس الوزراء حرص سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على تنفيذ التوجيهات السامية للقيادة السياسية، حفظهم الله، بتلمس احتياجات المواطنين في كافة الجهات الحكومية، والعمل على معالجة أوجه الخلل الذي ساهم في تعطيل مصالح المراجعين في تلك الجهات التي لا يمكن إصلاح أوضاعها إلا بمثل هذه الجولات الميدانية المفاجئة والتي تظهر لسموه عن قرب حقيقة الوضع لهذه الجهات، خاصة انه قبل فترة تطرقت من خلال زاويتي إلى المشاكل التي يعاني منها المراجعون في مدينة الجهراء الطبية، ذلك الصرح الطبي الذي تم افتتاحه مؤخرا، وطلبت من المسؤولين النزول للميدان والقيام بعمل زيارة مفاجئة لهذه المدينة الطبية، ومشاهدة ما يعانيه المراجعون في هذا الصرح الطبي الكبير من ازدحام كبير على العيادات الخارجية، وتأخر لعمل بعض العيادات ترافقه مواعيد طويلة للعيادات التخصصية، إضافة إلى طوابير الانتظار في أقسام الطوارئ التي تعاني الأمرين، فضلا عن عدم توافر لوحات إرشادية توضح مكان الجهة المحول لها المريض.
سمو رئيس الوزراء مشكورا تجاوب معنا وأعاد لنا الأمل من جديد بزيارة مفاجئة في الأسبوع الماضي شملت مستشفى الجهراء، وفرع البلدية بالمحافظة، وجهات حكومية أخرى كان لها الأثر البالغ في نفوس المواطنين.
سموه استمع خلال الزيارة الى مطالب وشكاوى الناس، وطالب من الموظفين في تلك الجهات التسهيل على المراجعين وعدم تعطيل أمورهم، وهذا بلا شك يسجل لسموه الذي يحظى بقبول شعبي كبير من قبل أبناء وبنات الكويت.
وهنا نتساءل كما يتساءل الكثيرون: هل صحيح هناك عقوبات سترافق كل زيارة سيتم اتخاذها بحق المتقاعسين مهما كان مسماهم الوظيفي سيعلن عنها لاحقا؟
كــــما نقــول لسمو رئيس مجلس الوزراء الــشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح: استمروا وحاسبوا وستجدون الشعب الكويتي يدعمكم في كل قرار تتخذونه.
بــــارك الله فيكم، الكويت وأهلها يستاهلون منكم الكثير والكثير.


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