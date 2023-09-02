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بريطانيا حاضنة استثماراتنا الضخمة

9/2/2023 2:21:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جاءت زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى بريطانيا تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إضافة تقدير ومحبة وشراكة على صفحات تاريخ طويل من العلاقات الثنائية بين البلدين على مدى مائة وأربعة وعشرين عاما من الزمان.
ومن يتصفح كتب المؤرخين الكويتيين يعرف دور بريطانيا منذ القرن الثامن عشر في البلاد، بل تميزت العلاقات بين البلدين من خلال أول اتفاقية حماية عسكرية دخلت الكويت تحت مظلة المملكة المتحدة عام 1899، وصولا الى حماية الكويت بعد استقلالها وتصدير أول شحنة نفط كويتية حتى إقرار الدستور وهكذا بقيت العلاقات بين الكويت وإنجلترا يسودها الاحترام والتقدير، وهناك عمق في العلاقة بين الشعبين البريطاني والكويتي.
ولعلي أشعر بالغبطة وأنا أشاهد مدى الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية والإستراتيجيات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتلك الأجواء الاحتفالية والحفاوة دليل على عمق العلاقات والصداقة الرفيعة المستوى بين الكويت والمملكة المتحدة، وبالحقيقة كان تصريح السفيرة البريطانية في الكويت عن هذه الزيارة، بأن الكويت أكبر المستثمرين في بلادها منذ عام 1953 حينما أسس «مكتب الاستثمار الكويتي» في لندن، الذي يعتبر الرحم الاستثماري الذي خرجت منه الصناديق السيادية في الكويت والاستثمارية أيضا، منذ التأميم عام 1975.
والجدير بالذكر أن الكويت وبريطانيا تتعاونان في مجالات الأمن السيبراني والعسكري منذ عام 1991 ووقعت اتفاقيات خلال هذه الزيارة مما يبشر بموجة استثمارات كويتية في المملكة المتحدة قادمة، ونريد من بريطانيا أن تكون المستثمر الاقتصادي الأكبر في الكويت، وأن يعزز التعاون في مجالات أخرى في الثقافة والفنون والآداب والحضارات.
وكمواطن كويتي سررت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية، وعلى مستوى الخارجيتين الكويتية والبريطانية توقيع مذكرة تفاهم بالذكرى 125 للشراكة الكويتية - البريطانية في عام 2024، مما يجعلنا نتفاءل بمزيد من التقدم والازدهار خلال العقود المقبلة، لتكون بريطانيا حاضنة للاستثمارات الكويتية الضخمة.


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