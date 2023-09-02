قطاع المكتبات.. شكاوى من دخلاء على المهنة

يشتكي عاملون ومستثمرون في قطاع المكتبات والقرطاسية من تغول بعض القطاعات التجارية في مجال عملها الأمر الذي أدى إلى تراجع مبيعاتها حتى في المواسم الأكثر نشاطا.



وطالب هؤلاء الجهات المعنية بضرورة حماية القطاع من الدخلاء على المهنة، وتنظيم عمل السوق وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في ضبط الجودة في ظل تعمد استغلال بعض المهرجانات والمعارض الظروف الاقتصادية للمواطنين وبيع قرطاسية ذات جودة رديئة.



وقال نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات محمد حجير "رغم هذه الفترة من العام التي تمثل ذروة الموسم للقطاع إلا أنه يمر في حالة سيئة ويشكو من تراجع النشاط نتيجة تغول القطاعات المختلفة في عمل القطاع ما أثر على حركة البيع في المكتبات التي تشهد عادة في هذا الوقت من العام اشتداد المبيعات".



وبين حجير أن انتشار المهرجانات والمعارض التي تنظمها بعض القطاعات التجارية لبيع المواد القرطاسية ، إضافة إلى انتشار البيع العشوائي للقرطاسية في الاسواق والساحات والاماكن العامة، قد اثر على حصة المكتبات من المبيعات، لافتا إلى تراجع حجم مبيعات بعض محال القطاع بسبب ذلك بنسب كبيرة اقتربت احيانا من 50 %.



وأوضح حجير أن عمل مكتبات بيع القرطاسية، التي يقدر عددها بـ2500 مكتبة في المملكة ويعمل بها نحو 50 ألف عامل أغلبهم من الأردنيين، له خصوصية عن بقية القطاعات من ناحية نشاطه إذ انه مرهون ومرتبط بالأسابيع الاولى من عودة المدارس، ما يعني أن الفترة الحالية التي تشهد بدء العام الدراسي هي الموسم الفعلي للعاملين في القطاع.



ونوه حجير إلى أن استمرار مشكلة تغول القطاعات في عمل قطاع المكتبات سيكون لها اثر سلبي على بقائه واستمراره، داعيا الحكومة والجهات المعنية المختلفة إلى وجوب وضع حد لهذه المشكلة، إضافة إلى تنظيم عمل السوق وإلزام القطاعات بعدم ممارسة اعمال تجارية غير مرخصة لها في سجلها التجاري.



من جانبه، أكد ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية همام حبنكة أن تداخل القطاعات التجارية الاخرى مع قطاع المكتبات قد القى بظلاله على حركة مبيعات المكتبات إذ تراجع حجم النشاط لديها بشكل واضح، رغم ان هذه الفترة هي ذروة الموسم بالنسبة لها.



ولفت حبنكة إلى أن طبيعة قطاع المكتبات مغايرة عن القطاعات الاخرى فهو يصنف على انه قطاع موسمي بامتياز وعمله مرتبط بموسم محدد، ما يجعل أي تداخل مع قطاع آخر لأعماله تهديد حقيقي لبقائه، مشيرا إلى ان القطاع كان من الاكثر تضررا خلال جائحة كورونا.



ومن أجل حماية القطاع واستدامة عمله طالب حبنكة الحكومة بضرورة الإسراع في انهاء ظاهرة ممارسة القطاعات الاخرى اعمال المكتبات، إضافة إلى اهمية تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في ضبط الجودة في ظل تعمد استغلال بعض المهرجانات والمعارض الظروف الاقتصادية للمواطنين وبيعها قرطاسية ذات جودة رديئة ما يؤثر على المنافسة في القطاع.



واتفق المستثمر في القطاع اشرف قعوار مع سابقيه حول تراجع مبيعات المكتبات من القرطاسية جراء قيام عدة قطاعات بممارسة انشطة هذه المكتبات، إضافة إلى انتشار ظاهرة البيع العشوائي للقرطاسية من قبل بائعي البسطات وبعض المحال التجارية.



وبين قعوار أن القطاع يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة لكنه لم يجد اي استجابة من الجهات المعنية على الرغم من الشكاوى المتكررة، معتبرا أن عدم معالجة هذه المشكلة سيلحق ضررا بالغا في استمرار نشاط القطاع.



ودعا قعوار وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات المعنية إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الاسواق وتنظيمها ومخالفة القطاع غير الملتزمة بسجلها التجاري، إضافة إلى حماية القطاع من المنافسة غير المشروعة التي تمارسها بعض القطاعات.

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